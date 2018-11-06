「感謝」文宣惹議 永和現任里長提告對手喊冤

不具名文宣以「東西賣出去，錢進得來，民治市場發大財！」為標題。（葉書宏翻攝）

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九合一選舉倒數，除了市長、市議員競爭激烈外，里長選情同樣緊繃，新北市永和區民治里長蔡俊民認為，有人在民治市場內發送不具名「感謝」文宣，隱射他收取不當利益、檢舉店家、強徵土地，直接向地檢署提告對手陳以樂違反選舉罷免法及加重誹謗罪；對此，陳以樂喊冤說，那是市場管委會自發性的文宣，事前根本不知情。

不具名文宣以「東西賣出去，錢進得來，民治市場發大財！」為標題，內容指出，感謝陳以樂承諾，當選後絕不向市場商家收取不當利益，絕不惡意檢舉市場商家影響其生意，絕不強徵土地讓市場商家無生意可做。

文宣中也提到，選舉選對人市場方便做事，選舉選對人商家好做生意，選舉選對人，公基金不受損，只要一個不會勒索市場商家的里長，只要一個不會惡意檢舉市場商家的里長，只要一個不會強徵土地讓商家失業的里長，市場沒有黨派立場，只求和諧發展。

「要抹黑人，也要多讀點書！」蔡俊民說，里長沒有那麼偉大，不可能強徵土地、強收不當利益，文宣中隱射他有從事不法行為，日前已向地檢署提告對手違反選舉罷免法及加重毀謗等罪嫌，從未涉入民治市場。

陳以樂表示，4日有被永和警分局通知到得和派出所製作筆錄，但是以「關係人」身分協助釐清，文宣是市場管委會人員自發性製作、發送的感謝函，事先根本不知情，市場僅是對他表達感謝願意實現當選後的承諾。

陳以樂強調，文宣內容沒有抹黑或是攻擊的層面在，那並非黑函，是市場管理人員大白天的時候發送的，另外，他認為對方已影響到自己的聲譽，將和律師討論不排除提告捍衛自己的清白。

(中時 )

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