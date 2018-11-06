張立昂在電影「被消失」 怒吼：從沒這麼生氣過！

2018年11月06日 20:22 中時 徐桐炘

【五個姊姊花絮：虛焦男篇】虛焦男張立昂 首度全片有碼演出 想看保證看不到 11/16全台上映

張立昂在電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》扮演常被同學忽略的神祕角色「徐焦男」，面臨最大挑戰就是「不能露臉」，鏡頭只拍他眼睛或嘴巴，劇組祭出樹枝、畫板、手、面具，對他是能擋則擋，張立昂自爆每天全妝到場，連頭髮都抓好，卻是無臉男，苦笑說：「偶爾會有淡淡悲傷，雖然知道是彩蛋，還是會不由自主的失落。」還打趣很怕拍完這部電影會狂掉粉。

片中張立昂永遠以背面或側面示人，帥臉不是被巧妙遮住，就是模糊虛焦，今曝光花絮中，有不少苦情畫面，不但要把頭下腳上趴樓梯，還把臉貼在玻璃上貼到變形的片段，他還得躲在樹叢，卻被樹枝狂遮臉，怎麼撥都撥不開，最後小宇宙爆發大吼，直呼：「從來沒有演戲這麼生氣過！」

張立昂表示：「很多場戲我沒有意想到會有好笑的效果，都是看大家笑出來，然後覺得『好笑耶』，才發現原來我可以演一些喜劇的效果出來，覺得蠻開心的。」默默為女主角「小夢」深情付出，怎知真心換絕情，只得到對方滿臉黑人問號，張立昂認真分析：「如果用你自己覺得對別人好的方式對一個人好，但那不是他們想要的話，一點用都沒有！」

張立昂近來推出首張EP《±1》，收錄電影片尾曲〈脫單會社〉，搭配簡單易懂的「脫單舞」走遍各高中大學，男、女主角蔡凡熙、項婕如與朱軒洋也在各大活動場域邀請藝人朋友們一起合拍，包含陳漢典、阿達、LuLu、愷樂、王彩樺、吳心緹、HowHow、這群人、滴妹等人都力挺。該片16日在台上映。

(中時 )