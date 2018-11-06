死要錢！英遺囑認證費激增28倍 明春實施

2018年11月06日 20:24 中時電子報 吳映璠

親人過世後，家人申請遺囑認證的費用要多少才算合理？英國政府最近偷偷施行了一項政策，一向都是215英鎊公定價格的遺囑認證費用，自明年春天起將改為級距制，費用為250-6,000英鎊不等，預計28萬戶英國家庭將受到影響。

在台灣，向法院申請遺囑認證的費用是依照遺產規模級距計算的，根據司法院頒布的費用標準，該費用涵蓋1,000元至上萬元不等。在英國，遺囑認證費用是固定的，就是公訂價格215英鎊（約新台幣8,610元）。

不過這項制度也要走入歷史了，據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國政府日前悄悄地改革了遺囑認證費用，擁抱級距制度，將最低費用調整為250英鎊，最高則須繳交6,000英鎊（約新台幣1-24萬元）。

儘管這項變革將須繳交費用的遺產規模門檻從5,000英鎊提升至50,000英鎊，不過未來每年仍有約28萬戶英國家庭必須繳交比現在更多的費用；另外約有五分之一的家庭必須負擔2,500英鎊（約新台幣10萬元）的認證費用；有些家庭甚至得先貸款才能夠繼承遺產。

這項政策在政壇引起一片譁然，報導引述自前商務大臣凱博（Sir Vince Cable），指這根本是「天文數字」，反對人士更認為英國政府是想將遺囑認證費用變成另一項遺產稅，根據估計，英國司法部2022年起，每年可額外增加1.85億英鎊收入。

不過政府官員仍辯稱，每戶家庭所繳交的費用不會超過所繼承遺產的0.5%。

(中時電子報)