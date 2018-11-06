前進南極點亞洲第一隊 陳彥博當教練

2018年11月06日 20:27 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

鼓勵青年勇敢做大夢的橘子關懷基金會，繼10年前完成「磁北極大挑戰」之後，今年把目標放到地球最南的另一端，啟動「前進南極點」計畫，目標在氣溫攝氏零下50度、風速每秒50公尺的極限環境中，以越野滑雪方式行進660公里、耗時30天抵達南極點，是台灣史上第一次有團隊挑戰這條極地路線，更是亞洲第一個越野前進南極點的隊伍。

10年參與「磁北極大挑戰」的超馬好手陳彥博，當初是團隊中最菜的隊員，如今已經蛻變為有全球四大極地大滿貫總冠軍成績的老手，因此肩負這次長征隊的極地教練，協助橘子關懷基金會創辦人劉柏園、藝人宥勝及兩位20歲的大夢青年林語萱、吳昇儒。

今天出席成軍記者會，陳彥博表示感謝一路走來所有人的指導，並透露就是因為參加了「磁北極大挑戰」，才確定長跑極限運動員志向，這次「前進南極點」自己在體力、經驗上沒大問題，只是過去都是獨自參賽，這次是一個團隊一起挑戰，如何凝聚大家、有效溝通，甚至是面對危險時如何做出正確判斷，對他都是全新的考驗。

目前陳彥博積極參與前置作業及設計訓練課程，希望用自身經驗幫助隊員安全抵達目的地，並激勵更多人用正向態度跟勇氣面對人生、追逐夢想，只要跨出步伐、出發，就對了。

已經是演藝圈冒險王、追夢者代表的宥勝，雖然一度顧及家人、工作有過放棄參加這次「前進南極點」的念頭，最後還是回歸初衷，決定把握機會把大夢「做好做滿」，投入這次挑戰。

目前就讀國立體育大學的吳昇儒，從10歲開始練田徑，是長跑選手，以往比須為了競賽控制體重，這次為了「前進南極點」任務，必須增胖10公斤，他期待透過660公里長征，探索自己的無限可能；陣中唯一女隊員林語萱，為了專心築夢，暫時從台大政治系休學，雖然自己只是素人，家人曾擔心體力能否負荷，但她相信經過這次挑戰，眼界會更加開闊。

(中時電子報)