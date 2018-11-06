建築師曾柏庭「重新想像」 社宅坐擁空中花園非夢事

建築師曾柏庭（右二）6日應台中市建築經營協會邀請出席大師講座，暢談「重新想像」的建築精神。（盧金足攝）

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台中市建築經營協會理事長陳武華（左）稱讚建築師曾柏庭年輕有創意，還有國際觀，設計的作品為公共空間與民眾生活帶來無限想像。（盧金足攝）

「建築是給人居住發明出來的，但是可以有不同的想像！」Q-LAB設計總監暨合夥人曾柏庭，因為老師的這句話讓他深有所感，也堅持要走出一條不一樣的建築之路，他設計的作品「中和國民運動中心」曾被外國媒體譽為「27座地表最酷的建築」，現在要挑戰的是社會住宅，美麗的空中花園不只在豪宅，目標是打造公共空間坐擁空中花園的社會住宅，「

台灣的國宅跟鳥籠差不多，我想要翻轉，讓它不一樣！」

曾柏庭6日應台中市建築經營協會邀請出席大師講座，暢談「重新想像」的建築精神，為公共空間與民眾生活帶來無限想像。

台中市建築經營協會理事長陳武華指出，年輕有創意，還有國際觀的曾柏庭，作品令人驚艷，他的作品「中和國民運動中心」被評為「27座地表最酷的建築」，創作理念、參與競圖及國際建築獎項的經歷，展現獨特的設計視野。

曾柏庭設計的作品，第一次與來自各地的建築師過招，有如踏上殘酷擂台，建築界的武林高手個個底蘊深厚，在他拿下人生第一次競圖成功的個案「台南一中體育館」作品前，他笑稱「已經失敗了十次！」失敗經驗沒有讓他受挫折，反而變他成功的養分。

「孤獨的堅持自己的路，樂觀的向前行！」曾柏庭希望用建築改變未來的台灣社會，創業後選擇參與公共工程競圖，造型像美術館的烏來立體停車場也是由他操刀，令人驚艷的還有土城國民運動中心等等作品，他強調「在符合公共利益的前提下，即使沒有利潤，也要做出最貼近使用者需求的空間

！」

陳武華表示，曾柏庭的作品多次入圍有建築奧斯卡獎之稱的「世界建築節獎」，作品打破台灣建築典型意識型態，鼓勵建築業者不拘泥傳統，用更創新的想法，來為建築增加更多和諧互動的空間。

(中時 )

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