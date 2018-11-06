立院修法拿掉《監察法》質問權 新舊監委都不滿

2018年11月06日 20:37 中時 鄭舲

立法院司法及法制委員會上月底初審通過《監察法》部分條文修正草案，除要求彈劾投票記名、彈劾案未通過也應公開外，也將「質問權」改為書面執行。監察院今舉行談話會，不分「馬系」、「蔡系」監委一致反對質問改書面的修法方向，要求院方與立院民進黨團總召柯建銘、司法法制委員會召委周春米，再度進行溝通說明。

今年9月13日，監察院教育文化委員會針對教育部處理台灣大學與陽明大學校長遴選案的雙重標準，對教育部長葉俊榮行使質問權，請葉到監察院接受監委質問，引發外界關注。由於有監委對葉俊榮當時答覆表示不滿，若葉俊榮未能給予令監委滿意的書面答覆，葉及前教育部長潘文忠最嚴重恐面臨彈劾。

監察法第25條規定，「行政院或有關部會接到糾正案後，應即為適當之改善與處置，並應以書面答復監察院，如逾二個月仍未將改善與處置之事實答復監察院時，監察院得質問之。」不過在立法院司法法制委員會初審通過的草案中，卻改為以書面質問。這項修法引發監委不滿，新舊監委難得口徑一致強烈反對，認為此舉等於削弱監察權，將使官員更有恃無恐。

另外，監察法修正草案中，包括第8、13條，規定監委彈劾投票採取強制記名投票，以及彈劾案即使未通過，也應該予以公開。對此，監委看法歧見很大，在談話會上爭論多時，最終結果是請法規會研擬，除事涉國防機密之外，如何以適當時機、方式公開。

(中時 )