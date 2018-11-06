柯文哲出席家長聯合會 藍營議員同場拜票

台北市長柯文哲與北市國中家長聯合會榮譽總會長許孝仁上台合唱。（吳堂靖攝）

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家長會繫上KP領巾高歌，力挺柯文哲意味濃厚。（吳堂靖攝）

藍營背景、北市國中家長聯合會榮譽總會長許孝仁6日晚間以「感恩餐會」為由席開近百桌，台北市長柯文哲及多名議員皆受邀出席，卻獨漏丁守中，倒戈傳言甚囂塵上，先前雖強調活動禁止喊「凍蒜」，不過北區家長聯合會仍集體繫上印有「KP」的領巾，加上不少藍營議員大方穿梭其中發文宣，選舉氛圍濃厚。

台北市國中小家長聯合會感恩餐會6日晚間席開近百桌，市長候選人僅柯文哲受邀出席，一出場就吸引大批民眾爭相拍照，大喊「凍蒜！」、「祝我們的市長高票連任」，柯更與許孝仁上台合唱《挪威的森林》、《我問天》、《堅持》等曲目，氣氛熱烈。

不過主辦方雖聲稱藍綠議員皆有邀請，不過出席議員清一色幾乎都是藍營候選人，包含耿葳、厲耿桂芳、陳重文、王欣儀、戴錫欽等人，其他還有時代力量黃郁芬、親民黨洪士奇等人。

由於上屆連勝文、柯文哲角逐台北市長寶座，許孝仁即為連的家長後援會長，曾任北市議員李新執行總幹事，藍家軍旗幟鮮明，今晚宴會名單卻獨漏丁守中，對此，許孝仁表示，希望籌組一個全國性的家長團體，不希望將場面弄成選舉場，因此僅邀請現任市長及藍綠議員，16日的南區家長聯合會就會邀請丁參加了。

(中時 )

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