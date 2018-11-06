韓流「急速過境」新竹 韓國瑜深夜匆訪許明財

高雄市長候選人韓國瑜（右）5日晚間旋風式到新竹市，拜訪市長候選人許明財（左）。（徐養齡翻攝）

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韓流過境！紅透半邊天的高雄市長候選人韓國瑜，5日晚間從台北南下時途經新竹，匆匆下車造訪市長候選人許明財，並同框入鏡拍宣傳片，許說「你用一瓶水選高雄，我用雙腳走遍新竹」，韓則認為新竹市身為科技城，要有大的經濟建設做後盾。

「支持韓國瑜，新竹不能輸！」韓國瑜與許明財晚間9點多合體拍宣傳片，高喊高雄、新竹聯手執政的口號，營造兩市連線氣勢，互相拉抬，期盼韓流效應能外溢到新竹市，讓許明財也能加速車超，迎頭趕上。

許明財幕僚表示，行程滿檔的韓國瑜，前晚結束與新北市長候選人候友宜及台中市長候選人盧秀燕在《中天》的錄影，風塵僕僕準備返回高雄，途中想起許明財曾多次邀約，臨時改變行程，在新竹下車直驅許明財競選總部。

當時競總鐵門已半關，韓國瑜一身招牌藍色襯衫走進總部，讓工作人員嚇了一跳，許明財剛好結束掃街行程，雙方見面短暫寒暄，韓客氣說「我能幫什麼忙嗎？」隨即上樓錄製競選影片，前後約只停留10幾分鐘便離去。

總幹事黃耀仁轉述，儘管韓流來去匆匆，但仍在拍攝空檔關心許明財戰況，韓為許明財重申國民黨絕無棄保問題，要市民睜亮眼睛，認清中道力量到底是什麼顏色。

黃耀仁說，韓國瑜也提起新竹市為科技城，建設不能停滯，要從經濟發展的趨勢著眼，「新竹要有大的經濟建設」，交通路網也要跟著動起來，許則強調他提的R1道路及南寮直航平潭政策，能成為奠定新竹百年交通的基石。

(中時 )

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