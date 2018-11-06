開口一股「臭嘴」噴出？ 日本專家：跟你的手機有關

2018年11月06日 20:46 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

很多人覺得吃了蔥蒜、沒經常刷牙、胃不好或便秘等會導致口腔異味，其實，口臭原因並不局限於此，包括口腔疾病、胃腸道疾病都會引起「臭嘴」，但是最讓人驚訝的是--長時間玩手機不愛說話的人，也會發生口臭。

中國大陸《新京報》報導，日本口腔專家中城基雄研究認為，玩手機超過半小時會口臭。這個說法有一定科學依據。口腔出現異味，與人們的生活方式有關。

因為看手機時會低頭，這種姿勢會減少唾液分泌。如果看手機時不說話，下顎不動，不做吞咽動作，就無法刺激唾液分泌，口腔細菌代謝的產物就停留在口腔。唾液不足的狀態持續30分鐘，引起口臭的細菌就會增加，從而導致口臭。

根據《新京報》報導，口腔出現異味還有以下幾方面因素：

1、腔問題，比如齲齒、牙齦炎、牙周炎、口腔黏膜炎以及蛀牙、牙周病等，口腔內容易滋生細菌，尤其是厭氧菌，其分解產生了硫化物，發出腐敗的味道，發生口臭。

2、口腔衛生不好。早晚不刷牙、吸煙、飲酒、喝咖啡，以及吃了蔥、蒜、韭菜等辛辣刺激物，或者吃了臭豆腐、臭鹽蛋等具有臭味的食物，也會引起口臭。

3、胃腸道疾病患者，如消化性潰瘍、慢性胃炎、功能性消化不良等，都可能伴有口臭。幽門螺桿菌感染者，其口臭發生率明顯高於未感染者，原因是幽門螺桿菌直接產生硫化物，引起口臭。

4、唾液分泌減少。節食減肥、因病不能進食、老年人的唾液腺功能降低或女性在月經期間內分泌紊亂等多種因素，都可引起唾液分泌減少，這會誘發厭氧菌生長，引起口臭。

(中時電子報)