台北》丁守中指小野吳念真「綠營影視天王」小野臉書反擊

2018年11月06日 20:53 中時 張潼

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片支持綠營陳其邁，國民黨台北市長候選人丁守中今批評，小野和吳念真是綠營兩位影視天王，民進黨執政時做「呼風喚雨，一個包廣告，一個包電影，不亦樂乎？⋯因為小野巴著民進黨，小野是綠營的文化門神，真正基進側翼。」

對此，小野晚間在臉書發了長文反擊，強調自己看到丁守中的人身攻擊，感到極為悲傷。他細數自己，尤其吳念真一路以來的經歷，強調不是每個人都像丁的舊思維想的一樣，都是靠政黨奧援生存下來，也不是每個人都像丁想的那樣攀權附勢。

以下為小野臉書全文：

親愛的丁守中先生：

朋友傳來你的臉書，上面指名道姓的駡了我的朋友吳念真和我，說在民進黨執政時我們呼風喚雨，說吳念真包廣告，我包電影。從你帶著情緒的字眼中，我最不希望發生的事情終於發生了，那就是人身攻擊，尤其是針對非常無辜的吳念真，我內心極為悲傷。猶豫再三，我決定心平氣和的回應你的人身攻擊。

先説我的部分。我在1989年離開了工作8年的中央電影公司之後便過著陪伴孩子長大的隱居的生活，那一年我才37歲。之後便靠著自己一個字一個字的寫作，至今已經100本。承蒙老天眷顧，不靠任何勢力，大量的讀者成為我的衣食父母，三十年間我早就離開了電影界，何來包電影的理由？更何況三十年過去，台灣的電影界新人輩出，長江後浪推前浪，我最多只能扮演啦啦隊鼓勵後進的角色。如果還能獲得年輕後輩的一點點尊敬，可能是因為我在國民黨的黨營事業中央電影公司和夥伴們一起推動的台灣新電影浪潮，讓台灣電影走上國際成為台灣之光，那個浪潮一直影響至今。順便告訴你，我陪伴我的學生柯文哲在市政府的這三年我是無酬志工，當初你嚷著要我辭職時，我就立刻做了。不是每個人都像你想的那樣攀權附勢。對了，像這樣無私的故事還有很多，選舉之後再告訴你。

關於吳念真，你可能也不太真的認識他，我大概簡單的介紹他給你知道。

我尊敬他，不只是因為他寫過許多傑出的小説，因為他的小説已經得到很多的文學獎。也不只是因為他寫過太多傑出的電影劇本，帶動了當時一整個台灣新電影的風潮，因為他的劇本已經得到太多的金馬獎和國際的獎項。也不只是因為他拍了許多傑出的商品廣告，因為這些廣告已經使他個人的知名度大增，擴大了他的影響力，至少可以虛榮一下。更不只是因為他創作了一系列的舞台劇「人間條件」、「文學劇場」和首創「再見吧北投」台灣歌劇，因為他的舞台劇已經創造了台灣舞台劇歷史上的奇蹟和觀眾人數的紀錄。尤其是最近在台中、台南、高雄的戶外免費演出，每場都有一、兩萬人的紀錄。而這些熱情的民眾已經是最好的回饋了。

我尊敬他，是因為他的所有創作一本初衷、始終如一，不管是文學、電影、廣告和舞台劇，他永遠能夠站在平凡的小人物的立場，了解他們、關心他們，使大部分的人都能在他的作品中找到自己的尊嚴和價值，甚至存在和活下去的意義。

我尊敬他是因為他善用了自己的影響力，為小人物發聲、讓更多人可以接近藝文展演，讓偏遠地區的孩童有更公平的機會。或許許有些人會說他拍了廣告做了很多代言一定賺了不少錢，其實我在二十多歲就認識了他，追求財富從來不是他的人生目標，他一直是個不重視金錢的慷慨之人。他曾經說如果要讓自己能夠做更多事情，唯有讓自己有更大的影響力，我覺得，他一直知道自己在做什麼，為什麼而做。他要的就是用自己的影響力為這個社會做更多的事情。例如2006年他和李永豐、柯一正等朋友啓動的319鄕村藝術工程，沒有政府的支援，透過民間的募款走遍包括離島在內的每個鄕鎮，五年內完成夢想，一年之後又重新開始了368市鎮的巡迴演出。五年前他和簡志忠等人啓動了「快樂學習」計劃，目前在台灣已經有100個孩子的秘密基地，照顧了近3000個偏鄕的孩子，每年需要的經費是一億元。

成長於資源匱乏極度貧窮的環境，他形容自己的人生就像是摸著石頭過河，大部分的人都沒有摸到石頭沉入河中，而他只是比較幸運的摸到了石頭過了河。如今他終於有能力可以在河上搭建了一些石頭，可以讓更多人可以安全的渡河。

我尊敬他，也尊敬在那個貧困時代力爭上游並且不忘也扶持其他人的人。他完全不必依靠任何政黨的奧援生存，這樣你應該明白了我內心的悲傷了吧。

親愛的丁守中先生，這就是我想回應你的人身攻擊，希望因為這樣，使你相信，你用的許多思考方式都是比較舊的思維方式，並不是每個人都是這樣的。

(中時 )