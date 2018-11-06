MLB》老沙胖38歲了 為何洋基還想留他？

洋基有意留住約滿的先發投手沙巴西亞。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

前賽揚獎左投沙巴西亞（CC Sabathia）已經38歲了，與洋基的合約也隨著球季結束告一段落。不過洋基總管凱許曼透露，他仍希望找回這位資深左投，也想留住36歲的左投哈普（J.A. Happ）。

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「他是個偉大的洋基人，而且寶刀未老，」凱許曼肯定沙胖的身手，「我們想留住他，我覺得他也想留下來。」

沙胖已在洋基效力10年，今年他的年薪從2500萬降至1000萬美元，仍繳出先發29場、9勝7敗、自責分率3.65的穩健表現。比較可惜的是，沙胖在例行賽最後1場先發，因觸身球被驅逐出場，以兩局之差錯過可領50萬激勵獎金的門檻。

沙胖還能投，但上月也動了右膝手術，洋基仍想留人，另一個原因是目前仍未約滿的先發投手，從瑟維瑞諾（Luis Severino）、田中將大到藍斯林（Lance Lynn）都是右投。

至於季中從藍鳥轉至洋基的哈普，先發11場繳出7勝0敗、自責分率2.69佳績，凱許曼也想續簽這位左投。不然洋基想補先發左投，只能去自由市場搶柯賓（Patrick Corbin）或太空人的賽揚獎左投凱寇（Dallas Keuchel）。

洋基上周完成了新球季的第一步布局，不執行外野手賈登納（Brett Gardner）的續約選擇權（薪資1250萬美元），付200萬買斷合約，卻以750萬回簽這位35歲老臣，算下來省了300萬，算盤打得夠精。

至於自由市場的兩大球星馬恰多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper），洋基目前則待價而沽。留住賈登納後，洋基外野沒有非搶哈波不可的壓力，倒是游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）開刀治療右肘韌帶撕裂傷，下季可能缺席大半，讓洋基不得不垂涎馬恰多，凱許曼則說「視價碼而定」。

(中時電子報)

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