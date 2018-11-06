雲南機場集團與廣州飛機維修工程公司簽署戰略合作備忘錄

2018年11月06日 20:53 工商 張佩芬

雲南機場集團與廣州飛機維修工程公司（GAMECO），今（6）日在珠海航展期間簽署戰略合作備忘錄，推動在雲南省建立以昆明長水機場為核心、覆蓋雲南各州市機場的綜合飛機維修保障平台。

廣州飛機維修工程公司市場銷售部總監彭波、雲南機場集團投資管理部副部長韋若松共同簽署飛機維修戰略合作備忘錄，GAMECO總經理Norbert Marx、GAMECO清遠分公司總經理胡驍、GAMECO附件業務中心總監劉明德、雲南機場集團副總裁侯慶平、雲南機場飛機維修分公司總經理夏光輝、雲南七彩通用航空公司總經理顏新共同出席并見證簽約。

雲南省被北京中央確定為面向東南亞南亞輻射中心，昆明長水國際機場被正式確定為國家門戶樞紐機場。根據雲南省與中國民航局已聯合制定的《昆明國際航空樞紐戰略規劃》，昆明機場將全面升級擴建，至2030年，使客運機位數將達到350個，滿足年旅客吞吐量1.2億人次，貨郵吞吐量120萬噸，運輸起降82萬架次，航空市場潛力巨大。

因此，雲南機場集團致力於逐步建立具備飛機航線維修/勤務保障/飛機清洗/飛機地面引導、牽引/地面電源、空調/地面保障設施服務平台/定檢維修/改裝/整機噴漆/飛機退租檢/飛機拆解/AOG支援/附件修理/機隊管理/工程服務/航材支持/專業培訓/特種設備維修能力的綜合性飛機維修保障服務平台。

廣州飛機維修公司為貫徹落實國家民航局和南航集團“十三五”發展規划精神，實現“打造世界一流航空維修企業”的戰略目標，積極推進規模化和網絡化發展，進一步拓展和完善維修保障網絡，為國內外客戶提供便捷、優質的維修保障服務。

根據備忘錄，雲南機場集團將與廣州飛機維修公司共同研究合資合作建設該綜合性飛機維修保障服務平台的可行性和建設方案，並將根據研究成果加快推進落實。

雲南機場集團現投入運營15家民用機場，2017年旅客吞吐量達到6279萬人次，起降架次達到51.29萬架次，兩項指標均排名全國第四位。其中昆明長水國際機場2017年旅客吞吐量達到4,473萬人次，排名全國第6位，起降架次達到35.03萬架次，排名全國第4位，全球排名第37位。

預計到2020年，該機場集團將建成安全、高效、綠色的大眾化運輸機場體系和通用航空體系，全省運營和在建民用運輸機場將達到20個、建設一類通用機場20個，省內機場旅客吞吐量達到1億人次，初步建成民航強省。并按照民航局“三二八”機場網絡布局，機場集團將立足西南，面向南亞、東南亞進一步拓展業務。

廣州飛機維修公司是廣東省高新技術企業、廣州海關AEO企業、廣州市勞動關系和諧AAA級企業；在航空周刊（AVIATION WEEK）2016年度機體維修工時排名中，位居全球前十。近年來，緊密圍繞“打造世界一流航空維修企業”的發展戰略，以“國際化、規模化、智能化、品牌化”為導向，廣州飛機維修工程有限公司大力發展飛機大修及改裝、航線維修、附件維修、工程技朮服務、航材管理服務和培訓服務等全面的維修服務能力。

除廣州總部外，在清遠設有起落架大修分公司、重慶設有航線維修分公司，在上海、青島、沈陽設有航線維修站點。公司已擁有包括中國CAAC、美國FAA、歐盟EASA等20多個國家與地區的適航管理機搆頒發的維修許可證，包括中國南方航空公司、美國聯邦快遞、中國郵政航空公司等近180家中外客戶。

今年廣州飛機維修公司紐西蘭分公司、澳大利亞分公司成功注冊。總面積約6,000平方米的飛機PMA零部件制造新廠房即將投產。GAMECO還與波音公司簽署了合作意向書，將獲得包括737NG飛機客改貨、787飛機亞太支援中心建設、777/787飛機起落架大修技術、飛機復合材料修理技術及新型附件修理能力等關鍵維修技術，以及相關維修業務分包，技朮能力將有望躍上新台階。

目前，廣州飛機維修公司三期機庫—總建築面積達到9萬平方米的六寬體新機庫，正在進行前期立項和設計/報建，計劃於2019年3月奠基，2021年底完工投產。總建築面積約5.4萬平方米的飛機附件維修基地（新CBC和CRC）正在籌建，計劃2022年投產。屆時廣州飛機維修工程有限公司飛機大修、部附件修理和復合材料修理能力將大幅度提高。

(工商 )