謝祖武演活失智症患者迷路無助 觀眾呼虐心

2018年11月06日 20:49 中時 林淑娟

謝祖武迷路後表情驚慌。（TVBS）

謝祖武迷路後表情驚慌。（TVBS）

謝祖武在TVBS《初戀的情人》飾演的方大華，原本是職場上呼風喚雨的成功人士，事業正值巔峰，卻被醫生宣判罹患失智症。為詮釋好失智症患者，謝祖武天天上網搜尋資料，也多次私下拜訪郊區安養院，仔細觀察患者的一言一行，做足功課讓他更容易入戲，但時間一長也變得難以抽離角色，戲裡戲外都不自覺流露出無助神情，讓觀眾看了直呼虐心。

謝祖武做足功課，除了透過網路確認症狀，他也參考真實範例，「事實上在我周遭看過親朋好友有這樣的狀況，感觸良多！我去郊區的安養院拜訪過，就坐在那邊靜靜的看著他們。」劇中他知道自己患病後，猶豫著不知道是否該告訴家人，如果現實中也罹患失智症，是否會告知老婆跟兒子？他說：「我應該不會在第一時間告訴家人，我會很害怕、緊張跟無助。」

他劇中失智症狀漸趨明顯，不但對著老婆叫「初戀情人」的名字，還在原本熟悉的地方迷路，一下子暴怒、一下子面露無助像是小孩，情緒反覆無常，真實呈現失智患者的模樣。大量網友湧入粉絲團留言讚賞他的演技「演得好入神喔」、「小武哥真的演得很好」、「令人好揪心又不捨」、「為什麼這麼虐心」，也有人想起自己家中曾發生過的情況：「讓我想起當年我阿公患失智症的時候，還直接把我阿嬤踹倒在地」。

回想起劇中被宣判罹患失智症的當下，謝祖武說自己有點入戲過深，「拍那場戲時，我突然有一種很不高興，憤怒湧上心頭，然後只想轉身離開。」他覺得自己和「方大華」開始變得難以分割，至於平常都如何抽離角色？他表示：「抽離這兩個字還沒有想到，我想目前也還辦不到。」

他與潘慧如在劇中互動親密，不少網友開始猜測後續劇情走向會演變成「外遇」，不過謝祖武也替方大華的行為解釋：「他和瀟瀟的確很像外遇，但是他們真的不是！如果你要問我劇裡的話，我覺得他們之間還是有距離的。」

(中時 )