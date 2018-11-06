桃園三金頒獎典禮 在地子弟潘裕文任表演嘉賓

2018年11月06日 20:52 中時 李承陽

桃園三金品牌獎座超有質感。（桃園市政府提供）

「2018桃園三金頒獎典禮」今（6日）於中壢南方莊園渡假飯店盛大舉行，表揚今年度桃園金牌好店、金牌好禮與金牌好棧得獎店家共90間店家。其中「金牌好店」有108家報名，最後選出32家；「金牌好禮」有133件報名，經激烈競爭嚴選出17件；「金牌好棧」有42家報名，其中15家獲得3項標章、16家獲得2項標章，以及10家獲得1項標章，共選出41家獲得特色標章。

「2018桃園三金」延續2017年品牌識別，整合桃園市政府經濟發展局「桃園好禮」、「金牌好店」及觀光旅遊局「桃園好棧」3項活動統一行銷。桃園三金已認證達471家業者，好店自2008年開始已認證192間餐廳；好禮自2008年開始已認證166件伴手禮；好棧自2015年開始已認證113間旅宿業者。

今年金牌好店新增「在地食材應用」評比項目，鼓勵店家運用桃園優質食材入菜，共選拔出32家得獎業者，風味小館類17家、料理鉅獻類13家及烘焙甜點類2家。同時並頒發5間穆斯林認證店家，包括獲得穆斯林友善餐廳認證的「清真合醬菜-閃妹小廚」、「匠骰子牛牛肉麵南崁店」、「窯主義手拍披薩」、「新百王餐廳」，及獲得清真食品認證「大房豆干」。

「金牌好禮」報名採取13行政區「一區一特色」商品的徵選，以地方文化、工藝技術、食品管理、商品行銷、商品開發及商品包裝設計等五大類別進行評選，最後嚴選出13區共17件好禮，美食類14件，生活類2件及工藝類1件。

金牌好棧以國際友善、環境友善、在地友善、文創友善、親子友善、寵物友善6項標章認證，共認證41間旅宿業，飯店組有26間、汽車旅館組有6間及民宿組有9間，其中15家獲得3項標章、16家獲得2項標章，以及10家獲得1項標章。

「2018桃園三金頒獎典禮」以台灣三金（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）的規格舉辦，聘請第24屆金曲獎星光發佈記者會專業主持陳建安先生與台灣三金御用司儀賈培德先生，並邀請華語流行音樂歌手、創作及歌唱俱佳的桃園子弟潘裕文擔任表演嘉賓，同時透過「桃園事」臉書粉絲專頁直播，讓更多市民朋友及國際旅客也能上線參與，完整認識桃園三金品牌及在地優質店家。

(中時 )