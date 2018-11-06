只因這句話 法院認員警開單無據判決撤銷600元罰單

引發爭議的台北市立動物園門口的新光路行人穿越道。（引自Google Map）

友善列印
中時

很多民眾都曾經去過台北市立動物園，但動物園前的新光路上的白色斜線到底是什麼線？姚姓民眾在星期假日騎乘機車在該處左轉，員警在討價還價後改以「機車行駛行人穿越道」告發，卻反而因此遭法院撤銷罰單，引發適法性及員警法學素養問題。

姚姓男子表示，當時員警以他「於禁止迴轉處迴轉」為由，攔查開單，但他當下表達並未直行於禁止迴轉處迴轉，認為舉發事實有誤。員警隨即表示「好」，並表示改開比較便宜的「機車行駛行人穿越道」，他再行說明違規事實舉發仍有誤，但警員執意要開，並表示「如有異議，去申訴啊，不用跟我說」。

姚男認為，當地的新光路口並沒有設立禁止機車兩段式左轉、禁止左轉或標線禁止機車穿越等明確之標誌，僅有行人優先告示，且內側車道禁行機車；另外，該路口區間雖標線為斑馬紋行人穿越道，中有自行車穿越道，但其左右兩側皆有未標線之處，他依兩段式左轉行駛於一側未標線處，且未影響行人穿越，員警應無理由開立「機車行駛行人穿越道」罰單，並據此提起行政訴訟。

開單的黃姓員警則證稱，當天假日車流非常多，外來遊客也很多，由於該路段常有外地的遊客駕車無注意號誌而違規，對乘客及其他用路人造成危險，故加強取締該處。但由於事隔已久，他也不確定姚男是否在斑馬線上騎車。

法院勘驗光碟，發現員警並未錄到事發過程，但因為姚男被攔下後和員警對話時，認為斜白線和印象中的斑馬線不一樣；另姚男在庭訊時強調，因為該新光路上的斑馬線看起來像槽化線，所以我不會特地騎在那上面，我會選擇避開它。

法院審結認為，姚男並沒有在斑馬線上騎乘機車，員警告發他「機車行駛行人穿越道」當然於法無據，審結後撤銷這張600元的罰單。

(中時 )

開口一股「臭嘴」噴出？ 日本專… (22：20更新)新北石碇男子遭公車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。