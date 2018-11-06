民進黨支持度不到18趴 施正鋒示警

中華民族致公黨6日公布民調，在政黨支持度上，中國國民黨升到35.9%、民進黨則持續探底到17.8%。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

中華民族致公黨委託「趨勢民調」進行調查，於今（6）日公布民調結果，在政黨支持度上，國民黨升到35.9%、民進黨則持續探底到17.8%。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒說，民進黨要當心會否兵敗如山倒，甚至最壞的狀況下，民進黨內將會腥風血雨，開始內部鬥爭。

根據致公黨在8月份的民調，國民黨的支持度為19.3%、民進黨則為19%，到了11月份的民調中，國民黨的支持度上升到35.9%，民進黨則降低到17.8%。

文化大學政治學系教授楊泰順分析，國民黨韓國瑜談高雄又老又窮，使得這個話題擴散開來，進一步使得40至59歲的族群擔心可能得面對中年失業危機的這群人較勇於表態，也因此國民黨的認同度升高到35.9%。

不過楊泰順認為，民進黨大概已經是基本盤了，再跌也不會跌到哪去，整個綠營氣勢不那麼強，也導致部分溫和綠營的人趨向不表態。

施正鋒則說，看得出來大家都很不滿中央的執政表現，民進黨要當心的是很多人含淚不投票。最壞的狀況是兵敗如山倒，如果是這樣民進黨內將會腥風血雨，開始鬥爭。

根據中評網報導，本次民調是致公黨委託趨勢民調公司於2至3日搜集1072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

(中時電子報)

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