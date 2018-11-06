曾國城盲腸炎仍登台演舞台劇！攝護腺症頭恐挨刀

2018年11月06日 21:02 中時 林淑娟

曾國城出席「冬季防疫要注疫！皮蛇、流感、肺炎遠離你」記者會。（精萃公關提供）

曾國城出席「冬季防疫要注疫！皮蛇、流感、肺炎遠離你」記者會。（精萃公關提供）

曾國城6日出席新光醫院「冬季防疫要注疫！皮蛇、流感、肺炎遠離你」記者會，他分享曾得反覆得帶狀疱疹（皮蛇）經驗，也透露去年演出果陀音樂劇《愛呀！我的媽》前，半夜急性盲腸炎發作，凌晨4點去醫院掛急診，醫生告知他需立即開刀，但他當天要南下演出，還問醫生「現在開，下午能出院嗎」，醫生當場傻眼，由於開刀至少要躺5天，最後他簽下後果自負的同意書出院。

他後來是忍痛演出，每隔幾小時就必須吊點滴和打強效抗生素才順利完成演出，導演還誇他唱得比平常好，他搞笑形容：「因為我簡直當最後一場在唱。」最後苦撐到結束，他慶幸自己後來沒開刀仍保住盲腸，至於如何痊癒，他神秘笑說：「這不好說。」

曾國城說，自己工作忙碌，蠟燭多頭燒，要主持、演舞台劇還要兼顧副業，過去曾有幾次被皮蛇纏身的經驗，皮蛇長得位置都是在腰部與背部附近，會麻麻、刺痛、有時會劇癢，摸上去還會感到熱熱辣辣的，很不舒服。雖知皮蛇和他長年以來壓力大加上工作忙碌有關，但他說自己個性是比較閒不下來的人，不過會調整生活節奏以免讓自己壓力太大。建議大家聽從專業醫師的建議，提升自己的免疫力。

日前他曾透露有攝護腺肥大的症頭，聽聞余天罹患攝護腺癌，他透露有考慮開刀解決攝護腺問題，一勞永逸，但也不忘自嘲：「年輕時表現太好！」

他發現年過半百後體力、免疫力確實有比之前年輕時候差一點，到下午三、四點就會很累、很想睡覺，所以開始有警覺要注意身體健康，每1、2年會定期做健康檢查，但紅字很多，今年過年後，開始會定期運動，打高爾夫球、上健身房，自從開始運動後有覺得體力比以前好。飲食上也會注意，雖然還是會想要吃得盡興、無壓力，但盡量不要吃到撐。

(中時 )