俄國軍事家評鎧甲S1防空系統無用 遭到刪帖

2018年11月06日 21:09 中時電子報 江飛宇

著名俄羅斯軍事專家維克多．莫拉霍夫斯基(Viktor Murakhovsky)是《祖國兵工廠》雜誌(Arsenal of Fatherland)的主編，他在自己的臉書上發布了一篇軍評，指出敘利亞戰爭期間，保護俄國赫梅明空軍基地(Hmeimim AFB)的鎧甲-S1(Pantsir-S1)防空彈砲系統，其實並沒有官方宣傳的那麼有效，雷達系統有很多缺失，結果這篇文章不久後被刪除。

防衛部落格(defence-blog)根據莫拉霍維斯基的帖子，根據敘利亞作戰經驗，人們發現鎧甲S1系統實際上不能追踪包括無人機在內的低速和小型目標，但同時卻經常把基地周圍飛來飛去的大型鳥類當成目標，這使操作員感到相當困惑。

他又說，已有多起例子證明，IS對赫梅明空軍基地發動的無人機攻擊，鎧甲系統其實沒有及時反應。

在這篇評論推出之後，另一名俄羅斯軍事家阿列克謝．赫洛波托夫(Alexey Khlopotov)讚同文章的論點，也轉發到自己的平台，但是24小時後，莫拉霍夫斯基的文章被下架，因此赫洛波托夫感嘆：「看來，我們對於國產武器只能說好話。」

在俄羅斯，人們注意到言論緊縮的問題，特別在政治和國防領域，批評國家領導者，或是俄國武裝部隊與武器品質，言論會被審查，甚至遭到迫害。

(中時電子報)