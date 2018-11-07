台東》投票倒數！劉櫂豪、饒慶鈴競相掃街拜票

饒慶鈴到太麻里地區掃街拜票。（楊漢聲翻攝）

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劉櫂豪則是到黃昏市場掃街拜票。（楊漢聲攝）

隨著年底5合1大選進入倒數階段，選情日趨緊繃，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴6日前往太麻里地區進行掃街拜票行程，沿途用步行的方式向鄉親們懇託。對手民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則到台東黃昏市場掃街拜票發送文宣。國、民兩黨候選人都積極握緊每雙手，把握住每張選票。

饒慶鈴前往太麻里地區進行掃街拜票，受到不少熱情的民眾歡呼；更有釋迦農向她送上釋迦，祝福她高票當選，事事皆佳。更有支持者在得知饒慶鈴即將前來掃街拜票，特別在路口準備煙火，預祝她這次角逐年底的縣長寶座成功。

饒慶鈴說，她絕對會跟民眾站在一起，過去擔任13年的議員，勤跑基層，非常清楚人民的需要。她表示，選戰倒數18天，她一定秉持著一步一腳印的態度，走到最後，堅信能夠取得勝利。

對手劉櫂豪則是與妻子，到台東黃昏市場掃街拜票，與攤商及採買民眾請安問好受到熱情歡迎，隨處都可以看到劉櫂豪與採買民眾如家人般的寒暄，遇到原住民朋友，劉櫂豪也立即用族語問候，展現超強親和力。

劉櫂豪表示，不論是縣長、民意代表，最重要的就是傾聽鄉親的聲音，陪伴他們一起在這塊土地上努力，打造更好的生活。劉櫂豪強調，政府施政應該要打造友善的環境，符合這塊土地的特色，讓多元文化更精彩，讓每一個人能夠一起在這片土地上幸福的生活。

(中時 )

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