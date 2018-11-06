到底「韓流」有多強？ 藍營基層：連他也擋不住

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／取自韓國於MV）

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中時電子報
國民黨桃園市黨部主委楊敏盛。（圖／取自中評網）
文化大學政治學系教授楊泰順。（圖／取自中評網）

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛今（6）日表示，韓國瑜在這次高雄市長選舉，掀起一股旋風，將來對於國民黨的改造，可以發揮很大的作用，恐怕連吳敦義、朱立倫都擋不住。

楊敏盛說，就在半年前，桃園市黨部還邀請韓國瑜來講演，當時這位「兩手空空、手無寸鐵」的韓國瑜，還沒有人知道他可以在高雄造成轟動。

楊敏盛分析，只要韓國瑜在高雄當選，韓國瑜跟新北市長侯友宜，會是國民黨的明星。在韓國瑜尚未出線的時候，國民黨或許把希望寄託在其他人身上。但是現在韓國瑜即使落選，回頭爭取黨主席，絕對也是高票當選，連朱立倫擋也擋不住。

楊敏盛向中評社表示，當年朱立倫2016選舉，有這樣氣勢嗎？韓國瑜自己選高雄市長，還不斷到其他縣市幫忙輔選，發揮「韓流外溢」效應驚人，因為這些人都欠韓國瑜的。

不過，文化大學政治學系教授楊泰順分析，國民黨對於韓國瑜一開始就是放牛吃草，而韓國瑜之所以打到今天這樣的局面，基本上都是他個人的形象與魅力所形成。

不同於楊敏盛的看法，楊泰順判斷，韓國瑜雖然現在被視為黨內新太陽，能抗衡主席吳敦義、新北市長朱立倫等人；但若選輸，韓國瑜這個新太陽就沒了。

(中時電子報)

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