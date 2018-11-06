李國毅為新戲實習遇靈異現象 嚇到心臟痛

2018年11月06日 21:33 中時 林淑娟

李國毅擔任創世基金會寒士尾牙活動開跑愛心大使，與響應的粉絲合影。（創世基金會提供）

李國毅擔任創世基金會寒士尾牙活動開跑愛心大使，與響應的粉絲們合影。（創世基金會提供）

李國毅6日擔任創世基金會寒士尾牙活動開跑愛心大使，號召粉絲一起用新台幣下架單親媽媽的烤地瓜，讓她們提早收攤與孩子團聚。他現場也擔任一日烤地瓜店長跟著叫賣，看到單親媽媽手臂上佈滿被烤爐燙傷的疤痕，他回想起5年前為電影學做烤麵包的辛苦。他透露其實每一年都固定捐50萬幫助弱勢團體，且號召粉絲一起獻愛心，「因為自己得到粉絲很多的愛，有機會回饋幫助有需要的人， 做這些事讓我很開心」！

他入圍今年金鐘獎可惜沒能順利稱帝，但他心情不受影響，最近已投入新戲前置作業，即將演出一部靈異驚悚題材戲劇。他說從小到大從未碰過靈異事件，以前別人聊起拍戲遇到的靈異經驗時都說得活靈活現，他一句話也插不上，沒想到最近為新戲「實習上課」，就第一次碰到靈異現象，嚇得他「心臟痛」，身上帶了一堆護身符也沒用，還是發生了很玄、很玄、不可解釋的狀況。家人很擔心，交代他上完課「不要直接回家」，先去別地方繞繞，他笑說「只好先送經紀人回家」。

外冷心熱的他說，每次看到有人在路邊發傳單，他大多會搖下身窗拿，導致車上放了一堆房地產等傳單，連經紀人看了都好奇問：「你要買房子嗎？」他說，雖然馬路上發傳單、賣東西的動作危險，但與其禁止，不如幫助他們趕快完成工作離開。

擔任寒士尾牙活動開跑愛心大使的他，也稱職呼籲民間企業、團體響應紅包500元傳「箸」福、認桌餐食5000元助團圓，支持第29屆寒士吃飽30尾牙，用愛心溫暖弱勢的心，為4萬艱苦人實現團圓夢。

(中時 )