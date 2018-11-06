《蜘蛛網中的女孩》最強女駭客回歸！由「新版伊莉莎白」詮釋

2018年11月06日 21:33 中時 徐桐炘

《蜘蛛網中的女孩》改編自小說「千禧三部曲」最新續作，由《暫時停止呼吸》的導演費德阿瓦雷茲執導，更找來影集《王冠》的重新詮釋「莎蘭德」一角，而千禧年雜誌記者「麥可布隆維斯特」角色則由瑞典影帝斯維爾古德納森飾演，本片亦是該系列中首部改編即為英文版本的電影，將帶來結合暴力美學的全新動作經典。

克萊兒芙伊表示：「我永遠忘不了20歲初頭看小說時的震撼跟對這個女力角色的共鳴。也許她有身為女性的弱勢，例如體型與力量等，但莎蘭德總是有套自己的方式來抗衡，證明她是能為自己捍衛到底的狠角色。我們花很多心力討論細節，像是紋身圖案設計與她自我防護的偽裝形象，曾試過在我脖子、肩膀、手肘、踝部等不同部位的效果，最後定案在背部，以龍紋身搭配火焰冒出的圖案，並確保儘管有衣物遮蔽時，露出來的局部仍能呈現莎蘭德最經典的特徵。」

而在拍攝電影許多動作場景時，特效與動作部門為滿足導演的想法也是吃盡苦頭，費德阿瓦雷茲受訪表示：「有場大戲是兩人掉落到屋頂上後下墜一段距離，最後衝撞地面再滑落至20公尺深的山谷，原本劇組已經設定好不同的拍攝分鏡畫面，但我堅持想用單鏡拍攝，他們聽到我的要求簡直不可置信，現場沒人敢回覆我。儘管最後這場戲的事前準備就花了足足兩周，但我們還是成功辦到了，我相信就是要挑戰不可能的極限，才能拍出超乎想像的內容，這是整個團隊的共同成果。」11月9日上映。

(中時 )