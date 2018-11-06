台中》賴溪松控林佳龍迫害農會林陣營：虛構數字誤導選民

2018年11月06日 21:50 中時 林欣儀 、 盧金足

民進黨台中市長候選人林佳龍表示，與農會關係挺好的。(林欣儀攝)

國民黨台中市長候選人盧秀燕6日召開「台中富士3」CF發表記者會，台中地區農會總幹事賴溪松出面力挺，賴並怒批民進黨市長候選人林佳龍介入農會選舉，更直言「全台中只剩4家農會支持林佳龍」。台中市政府指出，林佳龍4年來大力拓展農產品外銷通路，賴溪松為盧秀燕站台、以虛構數字誤導選民的行徑很不妥。

賴溪松表示，在之前農會選舉時，林佳龍堅持要推派人馬參選，當時曾勸他不要介入卻未被接受，結果林推派的人以18比1慘敗，自己也被修理。此外，農會要購置房地產必須經過農業局同意，之前代表農會提報要購買不動產，卻被農業局以「不配合食農教育」相關活動而遭到否決。

賴溪松說，林佳龍一再對外說全台中有10多家農會挺他，但大家都知道誰真正照顧農民，大概只剩4家農會挺林。自己知道這次出來後一定會被修理，但為了農民，仍決定站出來。

賴溪松接著痛批市府近幾年農業政策，他說，外銷重要、內銷更重要，前台中市長胡志強時代每年舉辦34場農產品促銷活動，林市府1年卻辦不到2場，外銷部分市府也沒幫忙，以文心蘭外銷日本為例，都是農會自己做。

林佳龍回應表示，自己沒有聽說這回事，好像大部分農會都蠻支持市政府的，大家關係都很好，合作也很愉快。市府更抨擊，賴溪松在選舉造勢場合以虛構數字誤導選民的行為很不妥。

台中市政府農業局長王俊雄表示，林佳龍就任後積極拓展多元行銷通路，每年舉辦國內外農產展售會達50場，農產外銷金額4年累計達8億多元，外銷地區遍及中國大陸、馬來西亞、日本等地。且市府每年編列農業發展基金多達2億多元，持續照顧農民。

(中時 )