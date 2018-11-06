侯友宜憂心民調高沒有用 黃創夏點出：藍綠選民大不同

圖為國民黨新北市長參選人侯友宜(左)、民進黨新北市長參選人蘇貞昌(右)。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

距離年底九合一選舉投票日倒數計時，據最近新北市長民調顯示，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為54％；民進黨新北市長候選人蘇貞昌為26％，兩人差距高達28％。但侯友宜時時以上屆選舉為鑑，指「票沒有投出來，民調高都沒有用」。對此，資深媒體人黃創夏分析藍綠選民特性大不同，點出侯友宜憂心原因。

黃創夏在臉書表示，支持率和得票率差別？藍綠大不同⋯⋯國民黨至少需要民調贏過9％；民進黨從來不怕輸過10％。因為，泛藍習慣説「不差我這一票」；反之，泛綠總是説「只差我這一票」！網友對此見解直呼「精闢!讚也」、「正解」，更有網友分析「藍營群眾自以為小民，綠營群眾的存在感比較強」、「重點是，有民進黨不敢做的事嗎？」。

上屆新北市長選舉，國民黨候選人朱立倫挾著連任氣勢，各機構民調都預測大幅領先民進黨提名的前行政院長游錫堃。當時民調，朱立倫領先幅度曾達23個百分點。但選舉的結果朱僅贏游兩萬多票，不到兩個百分點，朱立倫差點就「翻船」。所以，民進黨新北市長候選人蘇貞昌面對目前民調落後，就拿上屆民調與投票結果說嘴，認為一定可以翻盤勝選；侯友宜也對上屆選情警惕表示，民調高低都是參考，「票投下去才是你的」，「票沒有投出來之前，我們處處有危機感」，呼籲支持者一定要投票、拉票。

(中時電子報)

黃創夏臉書
全台6大危險平交道之一 大林鎮長… 南投市民代表候選人歐陽燦岳：捲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。