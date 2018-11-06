侯友宜憂心民調高沒有用 黃創夏點出：藍綠選民大不同

2018年11月06日 21:49 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

距離年底九合一選舉投票日倒數計時，據最近新北市長民調顯示，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為54％；民進黨新北市長候選人蘇貞昌為26％，兩人差距高達28％。但侯友宜時時以上屆選舉為鑑，指「票沒有投出來，民調高都沒有用」。對此，資深媒體人黃創夏分析藍綠選民特性大不同，點出侯友宜憂心原因。

黃創夏在臉書表示，支持率和得票率差別？藍綠大不同⋯⋯國民黨至少需要民調贏過9％；民進黨從來不怕輸過10％。因為，泛藍習慣説「不差我這一票」；反之，泛綠總是説「只差我這一票」！網友對此見解直呼「精闢!讚也」、「正解」，更有網友分析「藍營群眾自以為小民，綠營群眾的存在感比較強」、「重點是，有民進黨不敢做的事嗎？」。

上屆新北市長選舉，國民黨候選人朱立倫挾著連任氣勢，各機構民調都預測大幅領先民進黨提名的前行政院長游錫堃。當時民調，朱立倫領先幅度曾達23個百分點。但選舉的結果朱僅贏游兩萬多票，不到兩個百分點，朱立倫差點就「翻船」。所以，民進黨新北市長候選人蘇貞昌面對目前民調落後，就拿上屆民調與投票結果說嘴，認為一定可以翻盤勝選；侯友宜也對上屆選情警惕表示，民調高低都是參考，「票投下去才是你的」，「票沒有投出來之前，我們處處有危機感」，呼籲支持者一定要投票、拉票。

(中時電子報)