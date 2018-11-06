台南員警為愛犯法 偽造撤回告訴狀、假冒弟名應訊

2018年11月06日 22:00 中時 陳俊雄

林女出售服飾店後卻以手機監控接手的何女生活起居，挨告後找上台南市警局任職的謝姓男友偽造撤回告訴狀，檢方傳喚林女到案，她卻又找來戴著口罩假冒弟弟的謝警出庭串供。檢方調查後揪出謝姓員警涉及偽造文書、冒名應訊等情並向法院聲押，但新北地院評議後裁定10萬元交保並限制住居。

據了解，何姓女子在2015年間頂下林姓女子的服飾店，但林女卻使用連結至SuperLivePro手機監控軟體，並輸入手機監控軟體帳號及密碼後，入侵何女服飾店之監視器設備，遭到何女提出妨害電腦使用告訴，但最後何女卻沒有收到開庭通知書，調查才發現有人冒名向法院遞狀撤回告訴，遂向新北地檢署提出偽造文書告訴。

何女表示，這紙撤回告訴狀上的簽名，很像在台南市警局任職的林女男友、謝姓員警的字跡；另向高院上訴過程中，也遭到有心人士將收件地址改到桃園龜山，至於留下的行動電話門號，則是曾在台南永康附近使用，與林女、謝姓員警住處相當接近。

今年5月間新北檢傳喚林女到案說明門號問題，林女應訊時表示為她處理訴訟的是男友，但卻故意把姓名說成謝姓員警的胞弟；謝姓員警到庭後佯稱感冒，戴著口罩冒用弟弟之名應訊，並當庭和林女勾串。

新北地檢署日前將謝姓員警拘提到案，並以他有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押，新北地院評議後認為，謝姓員警雖未坦承犯行，但依其供述、證人證述及卷內資料，足認謝姓員警行使偽造私文書罪犯罪嫌疑重大，但就主要事實已有坦承，裁定10萬元交保並限制住居。

(中時 )