台南員警為愛犯法 偽造撤回告訴狀、假冒弟名應訊

新北地方檢察署。（圖取自Google Map）

友善列印
中時

林女出售服飾店後卻以手機監控接手的何女生活起居，挨告後找上台南市警局任職的謝姓男友偽造撤回告訴狀，檢方傳喚林女到案，她卻又找來戴著口罩假冒弟弟的謝警出庭串供。檢方調查後揪出謝姓員警涉及偽造文書、冒名應訊等情並向法院聲押，但新北地院評議後裁定10萬元交保並限制住居。

據了解，何姓女子在2015年間頂下林姓女子的服飾店，但林女卻使用連結至SuperLivePro手機監控軟體，並輸入手機監控軟體帳號及密碼後，入侵何女服飾店之監視器設備，遭到何女提出妨害電腦使用告訴，但最後何女卻沒有收到開庭通知書，調查才發現有人冒名向法院遞狀撤回告訴，遂向新北地檢署提出偽造文書告訴。

何女表示，這紙撤回告訴狀上的簽名，很像在台南市警局任職的林女男友、謝姓員警的字跡；另向高院上訴過程中，也遭到有心人士將收件地址改到桃園龜山，至於留下的行動電話門號，則是曾在台南永康附近使用，與林女、謝姓員警住處相當接近。

今年5月間新北檢傳喚林女到案說明門號問題，林女應訊時表示為她處理訴訟的是男友，但卻故意把姓名說成謝姓員警的胞弟；謝姓員警到庭後佯稱感冒，戴著口罩冒用弟弟之名應訊，並當庭和林女勾串。

新北地檢署日前將謝姓員警拘提到案，並以他有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押，新北地院評議後認為，謝姓員警雖未坦承犯行，但依其供述、證人證述及卷內資料，足認謝姓員警行使偽造私文書罪犯罪嫌疑重大，但就主要事實已有坦承，裁定10萬元交保並限制住居。

(中時 )

(22：20更新)新北石碇男子遭公車… 他為了打一隻小強 竟毀掉了家裡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。