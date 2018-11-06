奇美醫院設綜合長照機構暨日間照顧中心

2018年11月06日 21:59 中時 曹婷婷

奇美醫療財團法人率先以醫學中心為主體，附設「綜合長照機構」與「日間照顧中心」今天揭牌。（曹婷婷攝）

台南市老年人口計27萬9,672人，占全市人口的14.84%，奇美醫療財團法人率先以醫學中心為主體，附設「綜合長照機構」與「日間照顧中心」今天揭牌，建構符合人性化照顧服務網絡，讓長期照顧成為無所不在、全方位的服務，落實在地老化、社區化為照顧目標，日照中心設立不久就已招滿30位個案。

奇美醫院設立「綜合式長照機構與日間照顧中心」位於永康區復華里活動中心2樓，今由衛福部長照司周道君副司長、台南市衛生局陳怡局長、社會局副局長顏靓殷、奇美醫學中心邱仲慶院長以及地方代表見證下揭牌。

衛生福利部長照司周道君副司長特別感謝奇美醫療體系率先以醫學中心為主體，投注建置綜合式長照機構，包含有「居家服務」及社區式「日間照顧」，落實衛福部一鄉鎮區一日照的精神，並讚揚台南奇美醫院積極投入長照服務，提供民眾所需照顧為宗旨，守護社會健康為責任，推展長期照顧服務。

台南市社會局副局長顏靓殷談到，截至107年9月底，台南市老年人口計27萬9,672人，占全市人口的14.84%，已進入高齡社會；基於高齡長者多重慢性病照護與生活照顧的延續，民眾長期照顧需求急速增加。

奇美醫學中心邱仲慶院長表示，目前奇美醫療體系承接台南市5個社區整合型服務中心-A級、2個失智共同照護中心、12個行政區之居家服務與醫事專業等服務，希望在長照服務量能與品質、人才培育及研究等議題，貢獻心力。

77歲大雄拄著拐杖進來，現在已經可以走得很穩健，每天不用安眠藥一覺到天亮；69歲阿金伯中風後，一開始拒絕到日照中心，現在每天騎三輪車來「上課」；院方表示，這就是「福祿壽學堂」的價值，希望讓長輩過不一樣的老年生活。

奇美復華「福祿壽學堂」歡迎50歲以上失能或失智的長輩加入，在這裡可以獲得妥善的照顧，跟同儕一起學習，增進社會互動，讓子女安心工作。

(中時 )