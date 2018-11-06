2018年11月06日 22:01 中時 張亦惠

令觀眾視覺驚艷的古典芭蕾舞劇《柯碧莉亞》將於嘉義盛大演出。（張亦惠翻攝）

令觀眾視覺驚艷的古典芭蕾舞劇《柯碧莉亞》將於嘉義盛大演出。（張亦惠翻攝）

羅德芭蕾舞團、羅德表演藝術劇場將於11日於嘉義縣表演藝術中心演藝廳盛大演出「柯碧莉亞」芭蕾舞劇，羅德舞團於九年前曾改編此故事為現代版本，於各縣市巡迴演出獲得好評，今年則以古典版本製作演出，襯以布景、道具呈現舞台大格局。

「柯碧莉亞」是法國大作曲家德利伯於1870年完成的代表作，法國三大芭蕾舞劇之一，是唯一以詼諧喜趣為故事題材而備受世人喜愛的經典芭蕾舞名劇。該劇描述老醫生柯柏留斯製造一尊維妙維肖的機器娃娃取名柯碧莉亞，沒想到竟讓年輕人法蘭茲瘋狂地迷戀上她，引發他女友史娃妮達爭風吃醋的幻想奇趣故事。

「羅德芭蕾舞團」是蘇明珠於1995年召集一群愛好芭蕾教學的老師，與戲劇、美術專才教師組成，提供研究、創作、發表、教學交流的平台。舞團走專業精緻及創作路線，演出人員則廣邀舞蹈科班畢業的高手，或留學海外的舞者，有時也邀青少年舞者參演。

羅德舞團連續三年榮獲花蓮傑出表演藝術團隊評鑑第一名，舞團培養許多舞蹈人才，這次舞劇演出也有嘉義青少年舞者參加演出，在專業舞者帶領下將提供觀賞者一場精緻的視覺饗宴。

而舞團團長蘇明珠老師是國內第一位黑天鵝，曾在舞台上表演32圈轉的舞者，創立羅德舞團20年來曾製作了十幾齣大型的芭蕾舞劇，帶領羅德舞團不斷創新推出新舞碼，製作「柯碧莉亞」芭蕾舞劇又獲選為《2018太平洋左岸藝術季》重要節目，是舞蹈界盛事。

該劇分為三幕二景，佈景皆為長十六米、寬八米的大型布景，以鄉村生活、古典建築與居家為主題，色調厚重典雅，包括居家室內景、鄉村戶外景，以及很「搞剛」地在薄布後搭高台以營造舞者倚窗的窗台前景。這些布景都是藝術家唐自常帶領佈景工作團隊合力手繪完成，每一片布景光是繪畫就要動用七至十天，不過在前置的設計過程，與蘇明珠溝通修改多種版本，一個景就已花上一個月。

全新編製的「柯碧莉亞」芭蕾舞劇，節目內容老少咸宜，非常適合闔家觀賞。購票請洽兩廳院售票系統或演出單位羅德芭蕾舞團。

(中時 )