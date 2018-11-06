海空聯運 國泰與珠江客運代碼共享 高速船服務往返廣東港口

2018年11月06日 22:15 工商 張佩芬

國泰航空與珠江客運公司（CKS）的新代碼共享服務，明（7）日起，國泰會將其代碼「CX」附加於珠江客運營運往來香港國際機場及大灣區內七個港口的高速船服務「3A」，包括虎門、蓮花山、南沙、蛇口、福永（深圳寶安國際機場）、中山及珠海。

國泰航空以港為家，透過香港樞紐提供來往香港及廣州直航航班服務，配合前往澳門及廣東省的完善陸路和高速船網絡，進一步開通往來大灣區的連繫，為旅客提供無縫體貼的出行體驗。

首階段的代碼共享服務，搭乘國泰航空的澳洲、加拿大、新西蘭、新加坡和美國乘客現可透過國泰網站預訂前往這些港口的機票及船票。中國內地的國泰航空乘客則可透過指定的旅行社預訂。預訂服務於未來數月更會陸續擴展至其他國際市場。

國泰乘客於乘坐高速船服務時，會從香港國際機場的海天客運碼頭出發，並可享託運寄艙行李至最終目的地和航行選擇，確保方便靈活的多式聯運連繫。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，代碼共享協議能拓展國泰航空在大灣區的市場。大灣區覆蓋廣東九大城市，除了香港及澳門，亦包括廣州及深圳等地。

他說：「我們很高興與珠江客運合作，為乘客提供更多選擇。透過新增服務至七個港口，並為大灣區主要金融、商業及交通樞紐提供無縫連接旅遊體驗，為開拓新收入來源的理想機遇。乘客亦可受惠我們便捷的環球飛行網絡，由香港往來全球二百多個航點。」

珠江客運有限公司董事長兼總經理田蔚青指出是次合作能為世界各地旅客帶來嶄新體驗。他表示，此次與以香港為基地的國泰航空合作，共同推出「代碼共享」海空服務，是把握粵港澳大灣區國家發展的重大戰略機遇。

珠江客運管理連接內地各港口與香港航線服務已超過30年，此次合作，是面向全世界的客戶，雙方攜手合作打造大灣區互聯互通新網絡。

(工商 )