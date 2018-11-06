陸CM401導彈 可覆蓋台海及東部海域目標

在6日開幕的珠海防務展上展出口型CM-401超音速反艦彈道導彈。（圖／鳳凰軍事）

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中時電子報

今日開幕的珠海航展上一款導彈吸引大量外媒的關注，這項新產品是由中國航天科工集團研製出口型CM-401超音速反艦彈道導彈。該公司聲稱，不論海基或陸基發射，在南海人工島嶼上可以覆蓋南海大部份目標，而部署在大陸沿海陣地內，其射程能覆蓋台灣海峽，甚至可以越過台灣島，直接打到台灣以東的太平洋海域。

據《鳳凰軍事》報導，CM-401型導彈是一種新型的高空彈道反艦導彈，最高速度為6馬赫，終端速度4至6馬赫，最大射程290公里。它能全程高超音速飛行，可以使用多種平台發射，能在不同彈道上發射兩枚導彈同時攻擊不同目標，增加防禦難度，主要用於攻擊大中型船舶和港口目標。

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報導說，CM-401在慣性彈道之後有一個「跳躍」或「滑翔」的彈道，其中包括彈頭在開始飛行的最後階段突然上升至少一次。這種機動可以擴大彈道武器的射程，但只用於給彈頭更不規則的飛行路徑，並允許它調整自己的路線。這種機動能力也使彈頭能夠攻擊大型、相對緩慢移動的目標，如航空母艦和其他主要水面戰艦和後勤艦艇。

報導說，目前該導彈射程定制為290公里是出口版，如果提供中國軍方，將會有遠程版的CM-401。雖然它的射程比地面發射的鷹擊-62和鷹擊-12超音速反艦巡航導彈短，但是CM-401更高的終端速度和躲避敵人防禦的能力將使它成為反艦防禦的重要部份，特別是在南中國海。反艦彈道導彈若位於中國在該地區的任何一個人造島嶼上，能夠打擊該地區大部分地區的目標。

至於在東海海域，報導稱，除了能應對中國在東海上與日本之間可能發生的領土主張衝突外，在同樣的陣地上，CM-401能夠擊中台灣海峽和島嶼另一邊的目標。亦即一旦台海發生戰事，大陸沿海CM-401可直接攻擊前往台灣東部海域的美軍艦艇，這將進一步使台灣海軍有限的水面戰鬥人員處於危險之中。因為到目前為止，還很少有國家和地區擁有海上彈道導彈防禦能力。

報導表示，如果導彈的射程擴增至1000公里，陸基和海基導彈都會對上述情況構成更嚴重的威脅，甚至未來可能有更大射程的艦載型也會給中國在太平洋地區的對手（美國）帶來挑戰。

(中時電子報)

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文章來源：外媒聚焦航展：CM401導彈或裝備055萬噸大驅 最大射程1千公里

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