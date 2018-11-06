政院普悠瑪調查小組 明邀「日本車輛」至政院釐清問題

2018年11月06日 22:20 中時 張理國

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人政務委員吳澤成今天主持第4次調查小組會議，調查小組表示，明天將針對自動防護系統（ATP）及自動防護系統隔離開關遠端監視系統的建置、功能及運作情形等，邀集台灣鐵路管理局及車輛相關設備原廠「日本車輛」赴政院提出說明澄清，小組預計明天上午10點半開會。

另外，調查小組今天也進行內部結構調整，目前委員達16人；調查小組並決定針對11大項33小項調查事項，持續進行資料蒐集、實車模擬、及相關訪談分析，並視需要洽請國外專家協助檢視調查結果。

調查小組表示，為符合《鐵路法》事故調查相關規定、權管執行及行政資源效能，並提高外部委員人數比例，除將「交通部鐵路行車事故調查小組」專家委員全數納入調查小組，共增加4位委員外，並將政府部門代表行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉轉任為工作小組幕僚，交通部鐵道局局長胡湘麟則專任執行秘書兼發言人，另國家實驗研究院副院長吳光鐘轉為意見諮詢性質，必要時再參與會議；另依第3次會議結論，由台鐵工會推派資深駕駛2名擔任調查小組委員，總計調查小組現有委員16名。

調查小組指出，除就目前已調閱的相關資料進行研析外，已整理調查事項重要探討議題，如事故列車當日列車編組運轉過程、駕駛操作、通聯及車輛性能狀態、翻覆臨界速度、普悠瑪列車傾斜功能、自動防護系統（ATP）、主風泵裝置（空壓機）等計11大項33小項調查事項，持續進行資料蒐集、實車模擬、人員訪談及委託專業機構進行模擬分析，並視需要洽請國外專家協助檢視調查結果。

今日與會單位包含調查小組委員、行政院公共工程委員會、行政院災害防救辦公室、交通部鐵道局、飛航安全調查委員會與法務部廉政署出席。

調查小組表示，明日將針對自動防護系統（ATP）及自動防護系統隔離開關遠端監視系統的建置、功能及運作情形等，邀集台灣鐵路管理局及車輛相關設備原廠，提出說明澄清。

(中時 )