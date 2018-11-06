歌詠台南與生命 台南sing時代之歌10日決賽

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台南市文化局主辦「台南文學季－台南Sing時代之歌 原創音樂競賽」，去年首度辦理，邀集許多創作者結合文學唱出台南印象，舉凡人文、地景、情感等，今年徵件踴躍，總計93件作品參賽，初賽評選出13件入圍決賽，將於10日晚間於吳園舉行「2018台南Sing時代之歌原創音樂競賽」決賽暨頒獎音樂會，首獎得主將獲10萬元及製作單曲CD與拍攝歌曲MV乙支。

今年入圍決賽作品與創作者展現相當細膩的情感，創作《行愛的小路》的李振全，曾是懷抱歌手夢的年輕人，5年前一場車禍導致四肢癱瘓，脖子以下無法自由活動，卻沒有澆熄他對音樂的夢想，連續2年參賽 ，今年除首次用嘴控滑鼠操控編曲軟體寫歌，更召集以前玩樂團朋友的力量共同完成這次參賽作品，他也將親臨決賽現場，用音樂創作告訴大家「勇敢追夢，你值得被聽見。」

今年參賽93件作品曲風多元、題材豐富，其中8首還是今年增加項目「為詩作譜曲」，由參賽者以台南文學獎得獎詩作譜成的音樂作品，初賽階段便讓評審老師們傷透腦筋，因此特別破例選出13件作品入圍決賽，決賽當天將以「現場表演」展現作品魅力，一決勝負！

「2018臺南Sing時代之歌原創音樂競賽」決賽暨頒獎音樂會將於11月10日晚間6時30分於吳園戶外廣場舉行。

(中時 )

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