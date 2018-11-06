歌王蕭敬騰代言設計！全家極輕鵝絨外套 新上市

全家FMC自有品牌「極輕暖鵝絨外套」明（7）上市，金曲歌王蕭敬騰代言並參與設計，限量4萬件！圖／業者提供

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全家首度推出FMC自有品牌「極輕暖鵝絨被」，強調內含90％高品質鵝絨，原價15
800元，特價只要3

瞄準換季保暖商機，全家便利商店今（6）宣布攜手國內紡織成衣大廠光隆實業，推出FMC自有品牌「極輕暖鵝絨外套」，由金曲歌王蕭敬騰代言並參與設計，限量4萬件，強調材質從「鴨絨」，升級為更保暖的「鵝絨」，是市面上快時尚品牌少見的材質，並採雙色正反兩穿設計，加上連帽款式，保暖及穿搭度再提升，並以2,000元有找的高CP值搶市，明（7）起將在全台門市及全家電商平台行動購上開賣！

此外，全家與光隆今年更首度嘗試推出超商少見的「極輕暖鵝絨被」，強調內含90％的高品質鵝絨，全家便利商店商品部部長吳雅卿指出，市面上同等級的雙人鵝絨被，售價至少萬元起跳，全家挑戰市場最低價祭出2.5折優惠回饋，原價15,800元，特價只要3,999元，全台限量200條，同樣於今起開放店內FamiPort預購。

全家與光隆已是第3年合作推出羽絨商品，全家表示，前年首度推出羽絨背心，3.5萬件搶購一空，去年首度推出羽絨外套，更創下3分鐘賣出1件的紀錄。為乘勝追擊，此次全家FMC再推出新品，包括極輕暖鵝絨外套，有長版、短版兩款，分別還有不同尺寸規格，還祭出團購優惠10件9折、20件85折；另一款則是FMC極輕暖鵝絨被，以180公分X 210公分的標準雙人被尺寸及破盤價格，可望掀起一波搶購熱潮。

(工商 )

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