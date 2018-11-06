台首大蠟染節 印尼生分享東南亞工藝及美食

台灣首府大學來自印尼的學生舉辦「蠟染節體驗活動」。（台灣首府大學提供）

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台灣首府大學「蠟染節體驗活動」也準備東南亞傳統美食供師生品嘗。（台灣首府大學提供）

台灣首府大學近年來配合新南向政策，全力向東南亞招生，其中來自印尼的學生人數最多，讓校園內充滿東南亞文化風味，6日由國際學生社所承辦的「蠟染節體驗活動」在圖資大樓廣場熱鬧展開，印尼學生除了準備當地的傳統美食及調製椰奶等飲品供師生品嘗，也設有蠟染的的體驗攤位。

學務處學生生活輔導組長黃耀惠表示，蠟染在東南亞國家相當流行，尤其是印尼，聯合國教科文組織(UNESCO)於2009年將印尼蠟染布(Batik)列為世界無形文化遺產。而蠟染布在印尼生活中運用普遍，如手染棉質及絲綢服裝，或嬰兒背帶等，蠟染服飾可分為機器蠟染、模組拓印蠟染及純手工蠟染，其價位以手工最高。

活動開始後，學生利用下課時間爭相排隊登記蠟染體驗活動，也有師生先到東南亞美食區品嘗東南亞食物的風味，再到蠟染布體驗區去體驗東南亞蠟服飾，有部分本地生對於多層次口味的東南亞食物不適應，認為口味偏鹹，至於蠟染服的體驗卻顯得相當有興趣，穿起東南亞服飾後就拿起手機自拍，留下濃濃的南洋文化風情。

校長戴文雄表示，學校今年東南亞招生成績不錯，光是新生就有一百多位來自印尼，讓校園充滿濃濃的南洋風，這次要感謝國際學生社舉辦蠟染節體驗活動，讓本地生及來自其他國家的學生，也能體驗到該國的文化，做了一次很棒的國際文化交流。

(中時 )

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