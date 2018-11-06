奧運資格賽》余秀菁帽子戲法 女足9比0踏平塔吉克

2018年11月06日 22:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

（23:30新增教練說法）無懼塔吉克當地低溫，中華女足6日迎來2020東京奧運資格賽首役，射手包欣玄上半場「梅開二度」，隊長余秀菁則在下半場7分鐘內上演「帽子戲法」，讓中華隊以9比0痛宰東道主塔吉克，在A組旗開得勝。

奧運女足亞洲區資格賽第1輪，中華隊首戰大勝，暫與同為1勝、淨勝球9球的菲律賓並列A組第1。菲律賓6日首戰以9比0痛宰新加坡，塔吉克次役雖然慘敗，但靠首戰4比1勝蒙古，1勝1負仍居A組第3，蒙古與新加坡6日踢成2平。

「雖然比數是9比0，但一開始很不好打，她們守的很兇，我們的持球非常不順利，容易被干擾，」中華隊教頭顏士凱表示，他在場邊一直要球員保持耐心，由中路的賴麗琴、劉千芸、許翊筠慢慢把控球權拿回來，穩住局面，才在40分鐘之後由包欣玄連下兩城，「第一場面對地主，壓力在所難免，這些都在預期之內，我們也都有準備，逐漸走向好的方向。」

中華隊6日有4人貢獻進球，先發的包欣玄、余秀菁奠定勝局後，替補上陣的李綉琴追加兩球，就連才參加U19亞青資格賽的16歲小將林欣卉，也於第78、82分鐘各下1城，在成年國家隊處女秀就梅開二度。

中華隊下役將於台灣時間8日下午4時對陣蒙古，可望輕鬆過關。A組前2可直接晉級次輪，就連分組第3也還有機會出線，中華隊首戰展現實力，問鼎A組冠軍應該只有菲律賓能夠擋路。

(中時電子報)