美國藝人消譴獨眼眾議員 引起批評

2018年11月06日 22:42 中時電子報 江飛宇

美國正在進行期中選舉，德州眾議員泰德．波（Ted Poe）確定退休，因此空缺將由共和黨候選人丹．克倫修（Dan Crenshaw）和民主黨候選人陶德．李頓（Todd Litton）競爭。克倫修「獨眼龍」外型相當特別，右眼上戴著黑眼罩，這是他職業軍人生涯時，因反恐戰爭負傷的結果。脫口秀藝人皮特．戴維森(Pete Davidson)在電視節目上拿克倫修的獨眼龍外型開玩笑，結果造成退伍軍人們的反感，認為他不尊重軍人為國家付出。

任務與目的(Task and purpose)報導，上週末的脫口秀節目「週末夜現場」(Saturday Night Live,SNL)當中，提到了即將展開的期中選舉，然後戴維森拿出克羅修的照片說：「這個傢伙丹．克倫修外型可真酷，你可能會驚訝地發現，他居然是德州的國會候選人，而不是什麼低俗電影中的殺手角色。」

一些罐頭笑聲過後，戴維森補充：「我很抱歉，我知道他是在戰爭中失去了眼睛，或者還失去其他些什麼。」

脫口秀藝人皮特．戴維森在節目上開克倫修的玩笑。

此話當然引起爭議。

克倫修是海豹突擊隊(SEAL)第三隊的前成員，曾在海外服役過五次。他自己的的網站曾說明失去視力原因：在2012年的第三次海外派駐期間，他在阿富汗赫爾曼德省(Helmand)執行任務期，結遭到簡易爆炸裝置(IED，又稱土製炸彈、詭雷)襲擊，臉部受到重創，當然包括雙眼。他的右眼完全失去，而左眼嚴重受損，原本醫生都不確定能否治好他的左眼，丹自己都有完全失明的心理準備。

經過多次手術後，左眼終於成功地恢復了視力，他已不需要重回前線了，但他仍然堅持再次重返戰地，又接下兩次海外任務。服役期間，他獲得了兩枚銅星獎章、紫心勳章和海軍表揚獎章。他於2016年退役，就讀哈佛大學的甘迺迪政府學院，得到公共政策碩士學位，之後擔任國會助理進入政界。

節目播放後立即引發反彈，共和黨國會發言人傑克．潘多爾(Jack Pandol)批評戴維森無知，他說：「你不應該嘲諷一個戰爭英雄，他們是為美國在犠牲，必須向數百萬退伍軍人和軍人家庭道歉-因為他們一定不覺得好笑。」

克倫修的選舉對手李頓也譴責戴維森，李頓在推特上留言；「無論你的政治傾向為何，丹的軍事服務，以及他為美國犧牲的事實，都應該受到尊敬。」

克倫修則在推特上說：「我會更加努力，不介懷這件事。但話雖如此，我仍希望電視台以後不要再拿傷者當成笑點。」

(中時電子報)