重慶公車司乘互毆墜江　全面加裝司機安全隔離室

2018年11月06日 22:41 旺報 孫曜樟

重慶公車墜江原因曝光後，中國對司機開車的安全也開始全面重視，多地為公車司機加裝隔離室，重慶市日前也召開加強公共交通安全穩定工作會議，決議為車輛配備必要的安全隔離駕駛室、安全防護網或防護欄等設施，並設立駕駛員與乘客的安全警戒線，建立安全警戒線管理制度和市民乘坐公共交通工具行為規範，。

據統計，目前，重慶市有1.38萬餘台營運公車，有2萬輛長途客運車輛，輕軌（地鐵）運營里程達260餘公里，鐵路運營里程2700餘公里（其中高鐵800餘公里），橋樑多、隧道多，安全責任重、壓力大。

重慶市全面加強公共交通安全穩定工作會議決議指出，為防止以後再發生萬州「10·28」案件類似的違法犯罪行為，公檢法機關要打擊懲治危害公共安全的各類違法犯罪行為，對那些無視規則、敢於碰觸法律法規、危害公共安全的行為，要依法打擊，從嚴懲處，絕不姑息。對干擾、辱駡、毆打駕駛員等危害公共安全行為的報警，要第一時間出警，及時依法進行處理，對構成行政處罰的，要堅決依法予以治安拘留等行政處罰，對構成刑事犯罪的，要依法予以打擊。

同時，會議還強調，各部門要加大客運、旅遊包車、危險品運輸車等重點車輛聯合檢查力度，嚴厲打擊和整治超員超載、疲勞駕駛、酒後駕駛、吸毒後駕駛、貨車違法占道行駛、不按規定使用安全帶、佔用公交站線等各類交通違法行為，嚴厲整治道路交通違法行為。

會議指出，各部門要督促相關營運企業加大投入力度，為車輛配備必要的安全隔離駕駛室、安全防護網或防護欄等設施，要設立駕駛員與乘客的安全警戒線，張貼醒目的警示標識標語，建立安全警戒線管理制度和市民乘坐公共交通工具行為規範，並強力推行實施。

會議指出，萬州案件還暴露出了駕駛員安全意識淡薄、操作規範意識缺乏，乘客法治觀念、安全意識不強等問題。相關部門要加強典型案例警示教育，透過為群眾分析各類交通「違法成本」，不斷提高全民的交通守法意識、安全意識和公德意識，讓群眾樹立「不敢違、不想違」的交通安全防線。展開交通安全文明駕駛人評選活動，促進駕駛人依法駕車、安全駕車、文明駕車。要強化見義勇為教育，倡議市民在遇到司乘糾紛時，採取必要方式立即進行勸導、制止，防止事態升級，不能袖手旁觀。

(旺報 )