日韓迷注意！愛買日韓周開跑 200款新品登場

2018年11月06日 22:56 工商 劉馥瑜

日韓迷注意了！愛買日韓周活動將於明（7）日起開跑，共200款商品新上市，從糖餅、泡麵、調味商品、飲料清酒、生鮮到日用品推出買一送一起優惠，並祭出日韓卡通（POLI、卡娜赫拉、蛋黃哥、皮卡丘等）授權休閒鞋、兒童襪、地墊、萬用袋等75折起優惠，活動至20日止。

愛買公關經理王佳慧表示，根據賣場銷售統計發現，日韓泡麵及零食業績每年皆穩定成長2成，今年愛買引進日韓旅遊正夯必買商品，目標能再增加2～3成的年輕新客群。

今年愛買日韓周有哪些推薦商品？據愛買指出，今年引進了許多韓星享瘦當代餐的蒟蒻果凍，如獲得韓國2018首爾點心美食大獎的「Dr.Liv低卡蒟蒻果凍」，以及「Belly Bully低卡果凍」最低只要39元起。

另，泡麵部分，今年愛買引進孔劉認證推薦、在韓國單月熱銷7萬包的「韓國妖怪拉麵」（蛤蠣/辣炒牛肉/雙倍奶油）限量販售89元，還有宗家府泡菜拉麵、日清咖哩烏龍碗麵等新品，暢銷的日本版日清杯麵KING SIZE，活動期間特價平均一杯只要99元。

此外，日本米果、韓國海苔也是國人旅遊及團購必買品項！這次愛買推出米果仙貝大賞搶市，包含栗山爆笑米果系列、江戶米果、黑胡麻/山葵海老仙貝、夢奇蝦味米果等新品；韓國海苔則推出團購及旅遊必買的「激安殿堂竹鹽海苔、特價109元、「京畿道明太子味付海苔」特價149元。

而看準國人對於日韓生鮮商品的青睞，今年愛買也推出日本弘前蘋果、青森蜜富士蘋果，還有強調空運新鮮來台的系列水果:包括日本長野麝香綠葡萄、日本岡山紫苑葡萄、日本福岡空運蜜柑、日本福岡紅心奇異果等最低促銷66折起；日本和牛更是推出漢堡肉系列、冷凍雪花火鍋片、A5紐約克禮盒，搶攻消費者味蕾。

(工商 )