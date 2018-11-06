台南》楠西區里長選舉 劉富誠爭取4連任

2018年11月06日 23:20 中時 劉秀芬

爭取連任的照興里長徐孟裕（右），上一屆也是同額競選，今年才39歲，圖為105年徐孟裕與區公所人員、周奕齊於楠西坑尾仔查看土石流災情。（台南市議員候選人周奕齊臉書截圖）

台南市第四選區4個區里長選舉，相較於其他各區，今年楠西區7個里有4個里是同額競選，其餘3里各有2人登記，現任里長都要接受挑戰。其中楠西里長劉富誠曾是全國最年輕的村長，當選時引起話題，今年是同額競選，爭取4連任。

有台南東邊後花園稱呼的楠西區共有7個里，灣丘里、楠西里、密枝里、龜丹里都是同額競選，灣丘里只有新人沈金柱1人登記，後3里由現任里長劉富城、林明杉、林茂松尋求連任。

楠西里劉富城24歲初選村長時以11票落敗，第二次再接再厲終於當選，縣市合併後第一屆里長選舉遭遇鄉民代表陳財福妻子陳江仙珠挑戰，得票率逾7成過關，第二屆及本次則為同額競選。劉富城任內還身兼社區發展協會理事長、巡守隊長，近年服務受地方人士肯定，也找到相同服務理念鄉親接手社區發展工作，他則專心服務里民，爭取4連任。

龜丹里長林茂松也是同額競選，林茂松曾任鄉民代表主席，99年第一次縣市合併後直轄市里長選舉為同額競選，第二屆亦無人競爭，此次又是同額競選。而楠西面積最大的里密枝里，上次選舉老里長黃忠鑫因健康因素讓賢，造成6人出來競逐里長，是山區罕見現象，最後林明杉以32.09%得票率當選，今年則無人登記競爭。

另3個有兩人競選的里，分別為照興里徐孟裕、李再抨；鹿田里胡文杰、呂錦德；東勢里張事民、張德福。爭取連任的照興里徐孟裕，上一屆也是同額競選，今年才39歲，可說是年輕有為。東勢里張事民上屆是同額競選，但他第一屆競選時，有張勝榮、李忠壽2位候選人一起搶票，經爭也非常激烈。

(中時 )