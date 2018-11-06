東港迎王的情感聯繫有多深？連一碗飯湯都是有洋蔥的故事

2018年11月06日 23:21 中時 謝佳潾

仁字號老闆孔柏勛為慰勞警方在東港迎王勤務的辛苦，不僅幾乎天天下廚免費提供飯湯，在驚人的食材中還加上一味對母親的思念。（謝佳潾攝）

仁字號老闆孔柏勛為慰勞警方在東港迎王勤務的辛苦，不僅幾乎天天下廚免費提供飯湯，在驚人的食材中還加上一味對母親的思念。（謝佳潾翻攝）

3年1科的東港迎王甫落幕，東港人及遊客的討論依舊熱烈，有的說著隨香遶境的感動，有的談著燒王船的震撼，而當中幾乎伴隨大家三餐的「飯湯」更是話題之一，每個宮廟、轎班提供的飯湯不一樣，唯一共同點是免費又料多，而端在警察手上、出自仁字號的飯湯，在驚人的食材中還加一味對母親的思念。

仁字號老闆孔柏勛在得知東港迎王8天7夜中、警察勤務繁忙後，為慰勞警方的辛苦，不僅幾乎天天親自下廚、免費提供飯湯，食材還一天比一天好，他說，吃得飽最重要，警察先生辛苦了，而看到他們吃得滿足，也就明白了媽媽10多年來的心情。

孔柏勛說，媽媽鄭秋雲在一年多前過世，在這之前，她只要遇上東港迎王，就會親自煮飯湯免費供給為王爺服務的轎班吃，那時媽媽常說，「要煮，就不要怕人家吃」，媽媽還說，轎班辛苦為王爺做事，我們服務轎班也是為王爺做事，大家都是在服務王爺、為祂做事。

「所以，我們當然也要為辛苦執勤的警察們服務做事！」他心有所感地說，煮飯湯服務，是媽媽對他的身教及言教，這是他第一次「獨當一面」，除有傳承媽媽對王爺虔誠的心外，更是懷念媽媽最貼心的舉動，他相信，媽媽要是知道了會很開心。

(中時 )