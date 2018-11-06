馬祖延誤後送致死？家屬要求當地醫生致歉

2018年11月06日 23:14 中時 葉書宏

連江縣東引鄉親王姓男子於上月20日突然不斷吐血，家屬趕緊將他送往東引衛生所，家屬希望可以直接後送至台灣治療，但當地醫師研判病情不穩定，轉送至南竿鄉縣立醫院再評估，隔日王男插管後送至台灣三軍總醫院病逝，王男母親在馬祖資訊網發文指控，因為當地醫師的醫療決定，造成兒子枉死。

王男母親提到，兒子上月20日上午發病，第一時間陪同他前往東引衛生所就診，當時希望後送台灣，衛生所主任認定兒子病情不穩定，主張送往南竿縣立醫院留院觀察，基於長期以來對醫生的信任，很不情願，但不得不接受。

兒子轉入縣立醫院精神狀况還算穩定，可以下床用輪椅推到廁所小便，當下還是極度希望能直接回台灣就診，無奈縣立醫院堅持等他狀況穩定。豈料，隔天凌晨2時許又開始少量吐血，醫生並沒有任何動作，只說不要給他喝水。

王男母親說，兒子凌晨4時許大量吐血，造成心跳停止，在醫院急救下，恢復心跳但仍昏迷，早晨插管後後送台灣三軍總醫院，到院時，醫生說太晚送到，即使能救回，也可能成為植物人，兒子最後逝世。

王男母親表示，希望東引衛生所主任和縣立醫院值班醫師，因為醫療決定，造成兒子枉死，應公開致歉。如果近日內等不到歉意，將前往連江地檢署申告相關人員業務過失致死罪。

連江縣衛生福利局長謝春福表示，「結果我們不樂見，我們也很難過！」對於離島的醫生而言，面對病患就是運用現有的醫療資源診治，但需要後送時已經盡了最大努力，台灣的醫學中心不了解離島交通、處置過程，直接研判太晚送到，有失公允。

謝春福提到，病人本身有很多不確定性，僅能簡述概略就醫流程，病人病況屬於個人隱私不能公開；目前馬祖有24小時待命的直升機，設置於南竿鄉，可隨時飛往東引鄉、莒光鄉、北竿鄉等支援，可直接從衛生所後送台灣，或送往位於南竿鄉的縣立醫院。

(中時 )