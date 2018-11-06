馬祖延誤後送致死？家屬要求當地醫生致歉

王男母親在馬祖資訊網發文指控，因為當地醫師的醫療決定，造成兒子枉死。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

連江縣東引鄉親王姓男子於上月20日突然不斷吐血，家屬趕緊將他送往東引衛生所，家屬希望可以直接後送至台灣治療，但當地醫師研判病情不穩定，轉送至南竿鄉縣立醫院再評估，隔日王男插管後送至台灣三軍總醫院病逝，王男母親在馬祖資訊網發文指控，因為當地醫師的醫療決定，造成兒子枉死。

王男母親提到，兒子上月20日上午發病，第一時間陪同他前往東引衛生所就診，當時希望後送台灣，衛生所主任認定兒子病情不穩定，主張送往南竿縣立醫院留院觀察，基於長期以來對醫生的信任，很不情願，但不得不接受。

兒子轉入縣立醫院精神狀况還算穩定，可以下床用輪椅推到廁所小便，當下還是極度希望能直接回台灣就診，無奈縣立醫院堅持等他狀況穩定。豈料，隔天凌晨2時許又開始少量吐血，醫生並沒有任何動作，只說不要給他喝水。

王男母親說，兒子凌晨4時許大量吐血，造成心跳停止，在醫院急救下，恢復心跳但仍昏迷，早晨插管後後送台灣三軍總醫院，到院時，醫生說太晚送到，即使能救回，也可能成為植物人，兒子最後逝世。

王男母親表示，希望東引衛生所主任和縣立醫院值班醫師，因為醫療決定，造成兒子枉死，應公開致歉。如果近日內等不到歉意，將前往連江地檢署申告相關人員業務過失致死罪。

連江縣衛生福利局長謝春福表示，「結果我們不樂見，我們也很難過！」對於離島的醫生而言，面對病患就是運用現有的醫療資源診治，但需要後送時已經盡了最大努力，台灣的醫學中心不了解離島交通、處置過程，直接研判太晚送到，有失公允。

謝春福提到，病人本身有很多不確定性，僅能簡述概略就醫流程，病人病況屬於個人隱私不能公開；目前馬祖有24小時待命的直升機，設置於南竿鄉，可隨時飛往東引鄉、莒光鄉、北竿鄉等支援，可直接從衛生所後送台灣，或送往位於南竿鄉的縣立醫院。

(中時 )

玉井警分局淨化選前治安 山區查…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。