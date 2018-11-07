為何台獨比梅毒還毒？

2018年11月07日 07:15 中時 季節

月底就要選舉了，候選人當中最火熱最具話題性的，當然就是國民黨籍高雄市長韓國瑜，甚至營造出了席捲全台從南到北的「韓流」，韓國瑜主張經濟優先，宣稱當選之後不管統派獨派想要辦統獨遊行，都會柔性勸說他們去別處辦，還曾經痛斥台獨比梅毒還毒，台獨為何比梅毒還毒？為何台獨根本是件現階段不值得追求的事情？值得省思探討。

台灣在1987年就解嚴了，到如今已31年，我們的大學密度之高、碩士生比率之高名列世界前茅，且從1950年就實施縣市長直選，實施選舉的時間既長，民眾教育程度又普遍偏高，為什麼我們的民主政治卻常常有諸多顯得不合理不成熟的現象？關鍵在於台獨。

在解嚴以前，黨外人士最常用國民黨威權獨裁來批評反對國民黨，可是等到解嚴立委國大全面改選，總統也直選後，當時的在野黨民進黨已很難再用批評威權獨裁宣稱自己要為民眾爭取民主自由，來號召選民支持，於是1991年民進黨通過台獨黨綱，台獨成為民進黨爭取選票的最重要武器。

在一般正常民主國家，選民投票時要嘛看的是政黨或政治人物執政能力政績好壞，要嘛是看左派右派保守派自由派這些意識形態，但是民進黨卻可以在高雄連續執政20年政績不佳後，民眾才考慮要將之趕下台，民進黨還可以同時獲得許多左派右派自由派保守派各種意識型態南轅北轍選民的支持，關鍵就是因為台獨。

因為不少民眾相信了民進黨的台獨主張論述，認為台獨是個值得追求的目標，這個值得追求分成兩種，有些民眾認為台獨成功之後，很多我們現在碰到的經濟外交兩岸困境，就可以迎刃而解；另一些民眾雖沒有樂觀到認為這些問題可以隨著台獨就迎刃而解，卻還是從民族主義的情感上，強烈優先追求支持主張台獨的主要政黨民進黨。

因為有這樣的思維，所以肚子扁扁也要挺阿扁，種種事證擺在眼前還要相信陳水扁是被政治迫害，然後在許多縣市民進黨一執政就是二三十年，固若金湯，儘管經濟發展和薪資成長停滯，缺乏真正有用必要的建設，人口持續外移，地方多數依然持續投給民進黨。

然而與其相信台獨就可以解決我們如今面臨的種種困境，不如反過來思考，我們如今面臨的種種困境，有哪種是可以因為台獨而解決或至少改善的？我們加入不了聯合國，是因為我們的國名叫中華民國還是台灣國嗎？跟我們的憲法怎麼規定有關嗎？完全無關，關鍵就是做為國際強權的中國大陸不同意，別的國家基於牠們的國家利益考量不願意為了我們得罪中國大陸，因此不會力挺我們到底。除非我們一改國名，就可以讓中國大陸不再反對，或者讓中國大陸瞬間變的超級弱小，否則到底有甚麼理由可以靠著台獨解決我們國際參與受限的問題？

如果只是處境無法改善就算了，本來大陸沒有立刻武力統一台灣的壓力和急迫性，宣布台獨後大陸為此提前動手，這樣的惡果，誰來負責？

至於經濟問題，民進黨把責任推給國民黨和大陸頭上，宣稱國民黨執政時推行的親中政策，讓大陸人來台炒房，房價飆漲。而陸客來台也只有少數店家受惠，還恐嚇如果服貿通過會讓台灣人薪水被拉低。

這些說法，讓部分民眾信以為真，但只要查證之後就會發現完全無法成立。首先開放大陸人可以來台灣買房，始於2002年，那時的總統叫陳水扁，民進黨籍，如果真的是因為開放大陸人來買房造成台灣房價飆漲年輕人買不起，那應該怪民進黨政府才對，怎麼會是國民黨的錯？

而且一開始開放大陸人來買房，就有規定一人限取得一戶，還必須是自用住宅，而在馬英九當總統的2014年起，更針對陸資買地、買不動產實施總量管制，陸資每年買房的上限為400戶、土地上限則是13公頃，大約是3萬9325坪。從2002年開放陸資來台買房至2017年5月25日以來，一共有609件提出申請，目前經許可通過407件，其中一般住宅用是387件，陸資企業因業務需要取得者20件。換句話說，十五年半下來，陸資在台灣平均一年只有取得26件不動產。

問題是全台灣有8百多萬戶住宅，區區407建陸資購買案例，可以讓我們的房價翻了五倍六倍？當然不可能。問題出在台灣人本身，從建商、投資客，到部分炒地皮來賺錢的政府，通通都有份。同樣是陳水扁總統的時候，民進黨籍的游錫堃當行政院長，調降土地增值稅率，還宣稱要促進低迷的房市翻升，認為有助經濟發展。他的夢想確實成功了，台灣房價飆漲到年輕人買不起，結果民進黨輕鬆的把責任推給國民黨和中國大陸，好像忘了國民黨在馬英九任內推出實價登錄、房地合一實價課稅等避免房價再飆升的政策。民進黨再用台獨吸引大家的注意力，讓許多民眾為了台獨這個不急之務就一頭熱的支持民進黨了，哪管民進黨有沒有協助民眾解決房價這種現實迫切面對的問題，甚至忽略民進黨根本就是高房價的凶手。

服貿也是一樣的道理，民進黨在地方或中央執政時，都無法讓國人薪水成長，於是又把責任怪到國民黨和大陸頭上，一方面怪國民黨的兩岸政策只讓少數人賺到錢，另一方面則恐嚇服貿開放後，薪水低的大陸企業會大舉進入台灣，害台灣人平均薪水被拉低。

但民進黨這些論點也完全不堪一擊，首先怪國民黨的兩岸政策只讓少數人賺到錢的話，那民進黨是有其他手段讓多數人都賺到錢嗎？民進黨一昧搞台獨、不承認92共識，讓所有台灣人都賺不到大陸的錢，有比較好？至於服貿，試想如果通過後，大陸企業來台灣開最低工資，會有台灣人想應徵嗎？想招到人，是必要開出比台灣企業更高的薪水，結果明明就會是提升台灣人的薪資。但民進黨卻顛倒過來論述。

民進黨重新執政才兩年，種種荒唐行徑卻數不勝數，從不讓台大校長上任、促轉會自稱東廠企圖介入選舉、違反選前承諾刪勞公7天假、違反信賴保護原則說話不算話大砍退休軍公教年金，到國安局長公然承認監控臉書，最近更扯，才剛發生普悠瑪號翻車18人死亡慘案，民進黨政府竟然又再度提案，想讓春節期間客運司機可以不適用勞公7天內至少要休息一天的規定，放寬可以一口氣連開十天車，是覺得司機和沒錢自己買車開要搭客運的民眾的命都不重要不值錢是嗎？

在正常國家，一個政黨如果只會把自己的無能、自己造成過錯的責任推到其他政黨或境外勢力的頭上，早就被選民唾棄了，可是民進黨卻可以一再被選民寬恕，關鍵就是因為台獨，讓許多支持台獨的民眾，為了不讓反台獨的國民黨當選，一再投給民進黨。由此看來台獨主張，對於現階段和未來我們的國際空間、兩岸關係、經濟發展、居住正義、薪水等各種問題，通通沒有幫助，甚至還有害，韓國瑜說台獨比梅毒還毒，真的言之有理。

(中時 )