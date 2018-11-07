網球》費德勒談大坂直美事件 批小威太過份

男網天王費德勒。（美聯社資料照）

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中時電子報

女網天后小威廉絲(Serena Williams)在9月美網決賽失態辱罵主審，讓冠軍得主大坂直美感到十分難受，就連男網天王費德勒(Roger Federer)也覺得不妥。

費德勒告訴英媒《星期日泰晤士報》說：「我覺得小威廉絲太過份了，她應該要控制一下自己的。當然這似乎是情有可原，主審可能也有不對的地方，總之這是很不幸的事件。」

除了辱罵主審，抹黑他歧視女人之外，小威在該場比賽還失控摔拍、與教練偷傳暗號，被罰款17000美元，就算是費德勒也沒辦法護航了。費德勒甚至拿小威跟UFC前拳王麥葛雷格(Conor McGregor)相比，意思是說比起砸車打人、被逮捕出庭、綽號「惡人」的麥葛雷格，小威其實也沒那麼壞。

這個比喻未免太誇張了，幾乎任何運動員都不至於到麥葛雷格那個程度。再說麥葛雷格是格鬥選手，有些觀眾就是喜歡看他那副火爆囂張的模樣，這跟女子網球豈能相提並論？

無論如何，費德勒只是想說點好話，他批評法網不應該禁止小威穿上違規服裝，他覺得黑色緊身衣沒什麼大不了的。同時他也提到法國女將柯爾妮(Alize Cornet)直接在球場換衣服沒關係，「男人都這樣做啊，大家不必去針對女性。」

費德勒曾經自稱是史上最偉大的幾個選手之一(他沒說錯，而且還是謙虛了)，引來《今日美國》女權作家的不滿，諷刺費德勒居然敢自誇超過小威廉絲(其實費德勒並沒有這樣說)。如今看來光是在球品方面，費德勒就已經勝過小威太多了。

(中時電子報)

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