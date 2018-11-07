檢察官說法》父親過世 兒子從老爸帳戶提款付喪葬費 結果...

2018年11月07日 00:03 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

小明從小對於父親老明就非常孝順，後來老明因為生病，乃將銀行的存摺、印章交給小明，並授權委託小明提領銀行內的款項來支付老明的醫療費及生活費。但後來老明仍因病過世，小明於悲傷之際，想到老明銀行內仍有些許存款，為了讓老明安心離開人世，小明就前往銀行，照舊填寫取款憑證，蓋上老明的印章後，將銀行剩餘款項領出，並用來支付老明的喪葬費用，然而，老明的其他繼承人反對小明此種提領行為，乃一狀告到地檢署、法院。

台灣司法人權進步協會《法律解析》：

一般人認為，小明在老明生前時，本來就有得到老明的授權委託，可將老明銀行內的存款提領出來，後來老明死亡，小明繼續將老明的款項領出，並用於喪葬費用，可見小明對老明孝順至極，應獲堪好人好事代表。但法律確不是這麼想的。

民法第6條規定，人之權利能力，始於出生，終於死亡，是自然人一旦死亡，即不得為權利義務之主體，事實上亦無從為任何意思表示或從事任何行為，從而，行為人在他人之生前，獲得口頭或簽立文書以代為處理事務之授權，一旦該他人死亡，因其權利主體已不存在，原授權關係即當然歸於消滅，自不得再以該他人名義製作文書。本案小明於老明生前雖有得到授權提領款項，然在老明死亡之後，該授權就已經消滅，則小明已無權限可以繼續以老明之名義提領款項。又刑法第210條偽造文書罪，以無製作權之人冒用他人名義而製作文書為要件之一，小明於老明死亡後，既無老明之授權委託，卻私自以老明之名義製作文書，當屬無權製作而偽造，否則，會讓社會一般人，誤認老明猶然生存在世，而有損害於公共信用、遺產繼承及稅捐課徵正確性等問題。是若父母在世之時，授權或委任子女代辦帳戶提、存款事宜，死亡之後，子女即不得再以父母名義製作提款文書領取款項，至於所提領之款項是否使用於支付被繼承人醫藥費、喪葬費之用，與行使偽造私文書罪成罪與否不生影響。

因此，本案小明正確的作法，應該是出具「存摺或存單」、「存款人死亡證明書或除戶之戶籍騰本」、「可確認為全體合法繼承人之原始全戶戶藉謄本」、「全體繼承人親持本人身分證、印章」、「填具繼承存款申請書」等文件後，向銀行辦理提領被繼承人之存款，始為正確之提領程序。（台灣司法人權進步協會關心您！！！）

（本文由協會會員士林地檢署檢察官蔡東利提供）

(中時電子報)