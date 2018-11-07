諷韓國瑜政策比姚文智爛 人渣文本：別勉強我裝白痴

2018年11月07日 00:02 中時電子報 林郁庭

韓國瑜在這次高雄市長選舉，掀起一股旋風，堪稱「韓流過境！」但也有許多人對此不以為然。筆名「人渣文本」的輔大哲學系助理教授周偉航在臉書上表示，有韓粉問他說為什麼不支持韓國瑜，他則回答「要教訓民進黨，所以力挺韓國瑜，我就真不知邏輯在哪」，最後還嗆聲說「請別勉強我裝白痴」。

周偉航說有韓粉問他為什麼不支持韓國瑜，這是一個給民進黨教訓的機會，他表示為了教訓民進黨所以挺韓國瑜，實在不知道邏輯在哪？周偉航說，韓國瑜是近年唯一有機會贏過民進黨的候選人，這的確沒錯，但這不代表大家就要投他。

周偉航批評，「韓的政策是有數據觀念的人一看就會噴飯的東西，這已經不是意識形態，是科學問題」。有人認為韓國瑜的政策成功率比民進黨高，周偉航不客氣的說「我還真要懷疑你的機率概念是怎麼學的」。如果辯說那只是比喻，周偉航也反駁道：「你怎麼能容忍這麼爛的比喻？」甚至還用「那為什麼不投璩美鳳？」反諷一直談勇敢作夢一說，原因是璩「她都敢出來再戰了這不是勇敢什麼是勇敢？」

周偉航表示，現在高喊著要贏民進黨，說穿了，只是一堆藍的在頭上貼個標籤叫自己「敢夢」。周偉航認為韓國瑜主張的政策就全面比姚文智的零元月票還爛，不過他也順便酸了一下姚文智，反問「那你為什麼不來台北說姚文智是敢夢？姚文智的夢都大到蝶龍魔斯拉都快破蛋跑出來了！」周偉航最後還嗆聲說「我大腦還堪稱正常，請別勉強我裝白痴」。

(中時電子報)