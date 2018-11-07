吳宏謀硬拗陸客減無損觀光 遭批「這些大官好噁心喔」

2018年11月07日 00:06 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

總統府秘書長陳菊昨(6)日偕同經濟部長沈榮津、交通部長吳宏謀等人到南投縣視察鳥嘴潭人工湖工程和觀光規劃；會中，吳宏謀談及台灣觀光現狀指出，陸客減不損及遊客量和觀光。對此，台北市議員參選人游淑慧表示，無恥謊言，你們這一些大官好噁心喔。

交通部長吳宏謀指出，陸客雖然減少了，但政府開發新客源，如越南、泰國等地，再加日本、韓國的遊客全部都增加，所以整體來台的國際旅客人次並未減少。不過，吳宏謀說法未獲南投縣觀光業不認同，清境觀光協會總幹事林宏哲表示，國際遊客量數據有盲點，很可能涵蓋打工、轉機或來台洽公者。而且東南亞國家團費和消費能力跟陸客仍有很大差距，而對地光觀光影響甚鉅。旅宿業者亦指出，陸客不來對南投影響很大，旅館、民宿關了好多家，官員不瞭解地方現況；另外，政府補助國內旅遊政策獨漏南投，補助還分藍綠執政縣市，相當不厚道。

對交通部長吳宏謀不了解觀光業實況，硬拗陸客減不損及遊客量和觀光。游淑慧在臉書直批：「交通部長稱陸客減無損觀光？你們這一些大官好噁心喔。」

游淑慧指出，2015年的觀光收益是4589億，到了2017年只剩3749億；840億的收益就這樣不見了！這幾年來台灣的國際觀光人數確實「增加」了30萬人，但可悲的是「做心酸的」；因爲大家的服務工作量變多，但收入卻反而減少了840億啊！

游淑慧質問，有這樣的部長，昧著良心說謊話，讓我們所有的旅遊業者除了心酸還有心怒！

交通部長吳宏謀日前在普悠瑪事件一問三不知，遭國會立委打臉。當時他僅口頭請辭，行政院賴清德慰留，指後續台鐵體檢仍需要吳來負責。結果，他陪總統府秘書長陳菊赴南投忙輔選，不了解觀光產業現況竟說陸客減少不損及國際遊客量和觀光，重蹈未查明普悠瑪事件原因即發言窘境。難怪，游淑慧批「你們這一些大官好噁心喔。」

(中時電子報)