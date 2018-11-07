多國歌手跨刀 宇多田光新曲掀熱潮

2018年11月07日 00:10 時報周刊 溫博鈞

宇多田ヒカル 『Too Proud featuring XZT, Suboi, EK (L1 Remix)』

日本神級暢銷天后宇多田光今年出道20週年不但推出了最新的專輯《初戀》，睽違12年的日本巡演『HIKARU UTADA Laughter in the Dark TOUR 2018』也於11月6日起跑。

為慶祝巡演的開跑，宇多田6日午夜無預警釋出了全新單曲〈Too Proud featuring XZT, Suboi, EK (L1 Remix)〉，歌曲中邀請了中國、越南，以及南韓的新生代歌手跨刀，成為宇多田首次與日本以外的亞洲藝人的合作。橫跨四國及五種語言的合作單曲今天起在各大數位平台上線，勢必在全亞洲掀起熱潮。

〈Too Proud〉一曲原本收錄在專輯《初戀》當中，並與英國的年輕饒舌歌手Jevon合作。這次發表的混音版則在全亞洲尋找有潛力的新生代rapper，最後選定了中國饒舌團體「直火幫」的成員XZT、有越南「嘻哈皇后」之稱的Suboi，以及南韓嘻哈團體「Most Badass Asian」成員EK三人合唱。

本名謝子通的XZT曾以團體身份參加過『中國新說唱』，他表示非常榮幸能共與宇多田合作，並期待能夠透過繞舌的藝術散播正能量。越南的Suboi曾因在歐巴馬拜訪胡志明市時為歐巴馬即興表演而受到國際關注。Suboi年輕時曾在電視上看到宇多田的英文歌曲MV，覺得亞洲女性可以在國際上發揚光大非常了不起，也因此受到啟發。而南韓的EK則表示跟宇多田合作是非常歡樂的一次經驗，而自己也將永遠是宇多田的粉絲。

(時報周刊)