看到壁虎千萬別殺 這張照片放大後秒懂理由

2018年11月07日 00:26 中時電子報 林毅

這小傢伙吃的是蟑螂 (圖／翻攝自mobile01)

壁虎到底該不該殺？不少人覺得壁虎外型噁心，又會危害環境，因此都會痛下殺手，直到一名網友貼出照片，表示將照片放大後，才知道壁虎原來這麼有用，許多人也紛紛留言表示可以放壁虎活路，因為壁虎專吃讓人討厭的蚊子、蟑螂。

網友在《mobile01》貼出照片，表示某天看到壁虎又出現在他們家牆上，還以為又是近來偷吃食物的，沒想到靠近一看，才發現這隻全身晶瑩剔透的壁虎正在享用蟑螂大餐，讓他嚇一跳，直說以後真的要留壁虎活路。

不少網友也紛紛表示「壁虎是肉食的，怎麼會吃你麵包XD」、「吃你麵包的應該是壁虎口中的那位...」、「我家壁虎已經不知道吃了多少蚊子蟑螂，只是半夜真的有點吵」、「壁虎不錯，至少外型比喇牙可愛多了，比較能接受」。

其實壁虎跟喇牙一樣都是益蟲，但都常常讓人誤會是害蟲，又或是因為噁心的外表，因此痛下殺手，但牠們平日就會幫人捕捉蚊子、蒼蠅甚至蟑螂等讓人頭痛的害蟲，家中蚊蟲都消滅後，壁虎就跟喇牙一樣，會自行離開，尋找下個狩獵場捕食；壁虎本身無毒無害，唯一可能給人造成困擾的就是會排泄以及生蛋，一次大約生兩顆蛋，排泄物則有可能造成牆壁變髒，以及半夜顯得特別大聲的叫聲。

(中時電子報)