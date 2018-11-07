女足新希望 16歲林欣卉處女秀梅開二度

2018年11月07日 00:27 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

半個月前才隨U19代表隊出征塔吉克，年僅16歲的「新台灣之女」林欣卉隨奧運女足隊舊地重遊，顯然很清楚球門在哪裡。她在東京奧運資格賽上演成年國際賽處女秀，替補上陣兩度攻破塔吉克大門，成為中華隊9比0大勝的功臣之一。

「她是很有自信心的球員，」中華隊隊長余秀菁賽後稱讚林欣卉的過人膽識，「她上場也不會怯場，又有個人技術和速度，應該是未來很有淺力的年輕新秀！」

其實林欣卉最崇拜的女足球員，就是余秀菁。去年她在木蘭聯賽上演「帽子戲法」後，受訪時就說自己很想趕快進國家隊，跟余秀菁當隊友。結果這次奧運資格賽不但如願以償，而且余秀菁也在下半場的7分鐘內連進3球，一位是資深的旅外好手，一位是啥也不怕的初生之犢，共替中華隊貢獻5球。

林欣卉是「新台灣之女」，爸爸為來台灣開小吃餐廳的泰國清邁人，媽媽是泰雅族原住民，足球天賦在苗栗尖山國小被啟蒙教練劉恆亮發掘，就讀醒吾國中三年級才15歲時，便被新竹FC推上木蘭聯賽舞台。

今年林欣卉升上高中，在木蘭聯賽效力台北Play One，10月開始忙碌於國際賽，先在U19亞青資格賽披上戰袍，並對孟加拉攻入進球，接著因獲成年隊教頭顏士凱青睞，她回國5小時又隨奧運隊重返塔吉克，熟門熟路再進兩球。

(中時電子報)