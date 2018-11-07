色老闆酒後邀女房間談公事 結果竟是要女做「口活」

一名在健身房販售體育用品的女子，日前指控老闆趁她喝酒後，要她到家裡談公事，做「口活」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名在健身房販售體育用品的女子，日前指控李姓老闆今年趁她中秋飲酒後，要她到家裡談公事，但後來竟發現李男脫光躺在床上，要她做「口活」。一個月後，老闆又到她家談公事，這次卻帶了啤酒，將她灌醉後性侵她。檢察官調查時，因僅有女子單一指訴，且對於自己有利之事能詳細描述，對不利內容卻推說記不得，因此以罪證不足，將全案不起訴處分。

據了解，這名女子在台北一間健身俱樂部工作，販售體育用品，但她並非其俱樂部員工，僅為廠商駐點銷售人員，而李男則為俱樂部負責人。2人因為工作頻繁接觸，而有了曖昧情愫，後李男離婚，2人關係似乎更加密切。

女子表示，今年中秋時，她與朋友聚餐，喝了不少酒，但隨後卻接到李男致電表示有重要公事要談，要她立刻到他家。當女子帶著酒意到李男家中後，對方卻脫光衣服躺在床上，趁她酒醉不醒人事，用手壓著她的頭幫她口交。一個月後，李男故技重施，以談公事為由，再邀她到家裡。但當她到家中後，對方卻買啤酒要她陪喝酒，待她又喝到不醒人事後，再借機性侵她。

女子指控，李男總以談公事為由，把她騙到家中糟蹋，因此怒告李男涉嫌利用權勢性交罪及趁機性交罪。李男則辯稱雙方沒有雇傭關係，也沒有利用權勢逼迫，但他坦承在離婚後，2人有曖昧，而女子也有幫他口交，但是在對方同意的情況下。

檢察官調查後，認為女子在被問到對她有利的部分，總能鉅細靡遺的描述，但對於不利的部分，卻又推說「我已醉到不醒人事」推託，且由於全案僅有女子一人的指控，無其他罪證，因此處以不起訴。

(中時電子報)

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