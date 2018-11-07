台南》蘇煥智不想被酬庸 為改變台南脫黨選市長

無黨籍台南市長候選人蘇煥智6日晚間前往官田區隆本復興宮舉辦市長參選說明會。（劉秀芬攝）

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無黨籍台南市長候選人蘇煥智6日晚間前往官田區，於隆本復興宮前舉辦市長參選說明會。蘇煥智表示，縣市合併後溪北邊緣化嚴重，他於立委、縣長任內提的許多利民政策中央都不做，有人問他為何要離開民進黨來參選，蔡政府也曾找他入閣，但他為了要讓台南更好，地方有發展，長輩活的有尊嚴，所以才來參選。

官田鄉隆田、隆本部落為平埔族麻豆社的部落，復興宮原為平埔公廨主祀阿立祖，由於蘇煥智任內推動平埔文化振興，復興宮公廨乃蘇煥智協助重建，尫姨陳秋燕特別陪他至公廨參拜。蘇煥智說，他當縣長時，是全國第一個承認西拉雅族的縣，還成立專案辦公室。

蘇煥智強調，縣市合併8年了，溪北邊緣化嚴重，台南知名度提高了，換來經濟衰退、農業被疏忽，他參選就是要解決這些問題。對農村人口老化問題，他主張推出長照保險，增加專職社工人員，利用閒置空間成立社區公共褓姆中心，讓長輩有人照顧，年輕人降低育兒負擔。

此外，他也與國民黨籍候選人高思博一樣強打免交老人健保費、動漲退回地價房屋稅，並且要成立農產品平準基金、老農退休制度、農地銀行、解決農村祖先共業土地問題，讓老農退休領津貼，年輕人回鄉有便宜土地可租來耕作，有地可蓋房，讓農村活化再生。

蘇煥智最後也呼籲選民，要選一個清廉的人、不貪汙的政府。蔡政府曾邀他入公平會、海巡署、當台肥董事長，但他覺得與民間有差距且與專長不合，當台肥董事長更像酬庸肥貓，雖然他離開民進黨，但與大家一起打拚的心、民主精神永遠不變。

(中時 )

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